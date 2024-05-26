НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

4 м/c,

южн.

 742мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

Неизвестный поджог Lexus на Станиславского

Патрульные-автохамы
Неделя добра
Пристройка к памятнику
Что с выпускными
Поймали барнаульского маньяка
Врачи о главных проблемах
Коварный тест на новосибирца
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Мэрия Новосибирска потратит 2 миллиарда на технику для уборки города

Мэрия Новосибирска потратит 2 миллиарда на технику для уборки города

Планируется поставка более ста единиц дорожной техники — ее возьмут в лизинг

654
31 комментарий
Договор лизинга будет действовать до 31 декабря 2029 года

Мэрия Новосибирска планирует взять в лизинг технику для уборки города. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета. Из документации закупки следует, что городские власти планируют закупить 22 комбинированные дорожные машины, 10 экскаваторов, вакуумные подметально-уборочные машины — всего 30 штук.

Кроме того, средства будут выделены на 41 ковшовый погрузчик. Некоторые из устройств будут оснащены роторными снегометателями, подметальными щетками и системой увлажнения. Всего — 103 единицы техники.

Максимальная цена контракта — 2 миллиарда 180 миллионов рублей. Поставщик должен привезти технику заказчику в течение 115–180 дней с момента заключения контракта. Он будет действовать до 31 декабря 2029 года.

Закупка размещена 24 мая, окончание приема заявок — 10 июня.

О закупке новой уборочной технике ранее сообщал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, недокомплект техникой в некоторых районах достигает 30%.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска Уборка города Дорожная техника
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY32
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Анечка,  34

Mary,  25

Игорь,  54

Ирусик,  42

mara,  53

Наталья,  36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление