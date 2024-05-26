Мэрия Новосибирска потратит 2 миллиарда на технику для уборки города

Договор лизинга будет действовать до 31 декабря 2029 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска планирует взять в лизинг технику для уборки города. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета. Из документации закупки следует, что городские власти планируют закупить 22 комбинированные дорожные машины, 10 экскаваторов, вакуумные подметально-уборочные машины — всего 30 штук.

Кроме того, средства будут выделены на 41 ковшовый погрузчик. Некоторые из устройств будут оснащены роторными снегометателями, подметальными щетками и системой увлажнения. Всего — 103 единицы техники.



Максимальная цена контракта — 2 миллиарда 180 миллионов рублей. Поставщик должен привезти технику заказчику в течение 115–180 дней с момента заключения контракта. Он будет действовать до 31 декабря 2029 года.



Закупка размещена 24 мая, окончание приема заявок — 10 июня.

