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Город Недокомплект доходит до 30%: Новосибирск получит новую уборочную технику — кто поможет деньгами

Недокомплект доходит до 30%: Новосибирск получит новую уборочную технику — кто поможет деньгами

Город получит 113 новых машин

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Машины должны привезти в этом году

Для Новосибирска закупят уборочную технику, мэр договорился об этом с губернатором. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Максим Кудрявцев.

Согласно посту в телеграм-канале, закупку дорожной техники увеличат в два раза. Дефицит машин будут преодолевать последовательно, например, в некоторых районах недокомплект доходит до 30%.

— Нам удалось договориться о финансовой поддержке с губернатором, и сейчас мэрия готовится объявить закупку на 113 дополнительных единиц. Мы должны обеспечить поставку техники в этом году, — написал Максим Кудрявцев.

В прошлом году, напомнил мэр, парк удалось обновить на 50 единиц

Недавно новосибирцы возмутились тем, что из ям при ремонте на улице Мичурина выдували пыль. Оказалось, всё соответствует нормам. До этого уборочная техника проехала по улице Сакко и Ванцетти, оставляя за собой густое туманное облако, — это помешало местным жителям.

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