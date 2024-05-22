Недокомплект доходит до 30%: Новосибирск получит новую уборочную технику — кто поможет деньгами

Для Новосибирска закупят уборочную технику, мэр договорился об этом с губернатором. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Максим Кудрявцев.
Согласно посту в телеграм-канале, закупку дорожной техники увеличат в два раза. Дефицит машин будут преодолевать последовательно, например, в некоторых районах недокомплект доходит до 30%.
— Нам удалось договориться о финансовой поддержке с губернатором, и сейчас мэрия готовится объявить закупку на 113 дополнительных единиц. Мы должны обеспечить поставку техники в этом году, — написал Максим Кудрявцев.
Недавно новосибирцы возмутились тем, что из ям при ремонте на улице Мичурина выдували пыль. Оказалось, всё соответствует нормам. До этого уборочная техника проехала по улице Сакко и Ванцетти, оставляя за собой густое туманное облако, — это помешало местным жителям.
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