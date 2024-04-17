Почти 40 жалоб за три месяца и два года на проект: когда в Новосибирске отремонтируют Моторную — ответ мэрии

В конце марта на улице были огромные ямы Источник: «Новосибирск с огоньком» / телеграм-канал











В Новосибирске в ближайший год не смогут отремонтировать улицу Моторную. В конце марта на ней из-за ям сломались сразу несколько машин — у одних отлетело колесо, а у других сломался бампер.



Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, дороге требуется капитальный ремонт, а для него надо разработать проектную документацию и пройти государственную экспертизу.



— Автомобильная дорога по улице Моторной имеет дефекты асфальтобетонного покрытия в виде колейности, сечки трещин, пластической деформации покрытия и другое, свидетельствующие о недостаточных прочностных характеристиках основания дорожной одежды, устранение которых возможно выполнить в рамках капитального ремонта автомобильной дороги, — ответили на запрос НГС в мэрии Новосибирска.

В план работы МКУ «УДС» на 2024–2025 годы включена подготовка проектной документации на капитальный ремонт участков улицы Моторной. Закупку для определения организации, которая будет готовить документы, планируют выложить во втором квартале 2024 года. На разработку проекта уйдет не менее 16 месяцев с даты заключения муниципального контракта. После этого нужно получить положительное заключение государственной экспертизы, и не ранее 2025 года начнутся закупочные процедуры и планирование строительно-монтажных работ.

При этом в систему «Платформа обратной связи» в первые три месяца 2024 года поступило 37 обращений с жалобами на дорогу.

На улице Моторной в начале апреля местная жительница сняла шуточное видео, чтобы привлечь внимание к огромным лужам.

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