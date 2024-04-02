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Город эксклюзив Сибирячка в купальнике устроила заплыв в глубокой луже у аквапарка — она объяснила зачем

Сибирячка в купальнике устроила заплыв в глубокой луже у аквапарка — она объяснила зачем

Девушка рассказала, что хотела привлечь внимание к состоянию улицы Моторной

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Жительница Новосибирска отдыхала в луже в купальнике, с зонтиком и на надувном купальном круге

Жительница Новосибирска Анастасия сняла шуточное видео в луже у аквапарка. Кадрами сибирячка поделилась в социальных сетях.

В беседе с корреспондентом НГС девушка рассказала, что видео было снято во вторник, 2 апреля, на улице Моторной.

— Это шуточка была. Я живу в районе «Ясный берег», у нас есть улица Моторная, около аквапарка. Она ежегодно очень сильно раздолблена, много ям, лужи, и из года в год ничего не меняется. А аквапарк — это лицо Новосибирска, много людей в него приезжают из других городов. Идея — привлечь внимание к такой проблеме, каждый год у нас по весне всё происходит, — рассказала девушка.

После съемок Анастасия отправилась отмываться от грязи лужи в баню, говорит — удалось с трудом.

Ранее в Новосибирске сняли на видео весеннюю улицу Ленинградскую. Бывшая аллея превратилась в топкое грязевое озеро.

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