Сибирячка в купальнике устроила заплыв в глубокой луже у аквапарка — она объяснила зачем

Жительница Новосибирска Анастасия сняла шуточное видео в луже у аквапарка. Кадрами сибирячка поделилась в социальных сетях.
В беседе с корреспондентом НГС девушка рассказала, что видео было снято во вторник, 2 апреля, на улице Моторной.
— Это шуточка была. Я живу в районе «Ясный берег», у нас есть улица Моторная, около аквапарка. Она ежегодно очень сильно раздолблена, много ям, лужи, и из года в год ничего не меняется. А аквапарк — это лицо Новосибирска, много людей в него приезжают из других городов. Идея — привлечь внимание к такой проблеме, каждый год у нас по весне всё происходит, — рассказала девушка.
После съемок Анастасия отправилась отмываться от грязи лужи в баню, говорит — удалось с трудом.
Ранее в Новосибирске сняли на видео весеннюю улицу Ленинградскую. Бывшая аллея превратилась в топкое грязевое озеро.