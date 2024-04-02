Сибирячка в купальнике устроила заплыв в глубокой луже у аквапарка — она объяснила зачем

— Это шуточка была. Я живу в районе «Ясный берег», у нас есть улица Моторная, около аквапарка. Она ежегодно очень сильно раздолблена, много ям, лужи, и из года в год ничего не меняется. А аквапарк — это лицо Новосибирска, много людей в него приезжают из других городов. Идея — привлечь внимание к такой проблеме, каждый год у нас по весне всё происходит, — рассказала девушка.

