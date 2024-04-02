Аллея стала топким озером: что случилось на Ленинградской, где зимой разрыли асфальт — грязное видео

Раньше здесь проходила аккуратная аллея. Теперь «тротуар» выглядит хуже, чем распоследняя деревенская улица Источник: читательница НГС Виктория











В Новосибирске состояние Грибоедовской аллеи на пересечении с улицей Ленинградской вызвало шок у местных жителей. Зимой во время ремонтных работ тротуар вскрыли, а по весне бывшая аллея превратилась в топкое грязевое озеро.

— Ремонтировали электрокабели. Вскрыли асфальт, потом закопали землю. Сейчас там грязь по колено, — рассказала читательница НГС Виктория, которая прислала в редакцию жутковатые фотографии и видео.

По словам местной жительницы, дорогой ежедневно пользуются как жители Никитинского жилмассива, так и другие новосибирцы.

— Эта аллея — дорога к школе №75, детскому саду №449, поликлинике на Автогенной. Там постоянно гуляют мамы с колясками, бабули полюбили это место, с палками гуляют, — рассказала сибирячка. Но теперь прохожие вынуждены либо месить грязь, либо обходить бывший тротуар по проезжей части.

Источник: читательница НГС Виктория

Оперативно прокомментировать безобразное состояние тротуара, а также сроки его ремонта в мэрии Новосибирска не смогли. Мы отправили запрос в муниципалитет, чтобы выяснить, когда городские власти собираются привести дорогу в порядок и сколько хотят потратить на это денег.