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Доставщик на Газели внаглую объехал пробку

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Дороги и транспорт Доставщик на Газели внаглую объехал пробку по тротуару на Немировича — видео с облаком пыли из-под колес

Доставщик на Газели внаглую объехал пробку по тротуару на Немировича — видео с облаком пыли из-под колес

Автомобилиста заметили на улице Немировича-Данченко

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24 комментария
Пыль из-под колес поднялась высоко

В Новосибирске водитель грузовика запылил стоящие в пробке автомобили. Видео с нарушителем опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Перед пересечением улиц Немировича-Данченко и, предположительно, Троллейной водитель ГАЗели с оклейкой Яндекса решил немного посыпать камушками все автомобили, стоящие в пробке, — написал подписчик канала.

Нарушителя заметили на Немировича-Данченко

На видео видно, что водитель ГАЗели, судя по всему, куда-то спешил, решил сэкономить время и не стоять в пробке. Для этого он решил пуститься по тротуару на высокой скорости. Из-за быстрой езды по непредназначенной для этого территории все машины, которые стояли в потоке, оказались засыпаны камнями.

НГС сделал запрос в «Яндекс Go». Ответ компании мы опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, как еще один автомобилист объезжая пробку по встречке за скорой плюнул в новосибирца, который не пустил его в ряд.

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Водитель Яндекс Автомобиль Газель Нарушитель Пробка Дорога Немировича-Данченко
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