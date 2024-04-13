Доставщик на Газели внаглую объехал пробку по тротуару на Немировича — видео с облаком пыли из-под колес

Пыль из-под колес поднялась высоко Источник: t.me/teleact54











В Новосибирске водитель грузовика запылил стоящие в пробке автомобили. Видео с нарушителем опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



— Перед пересечением улиц Немировича-Данченко и, предположительно, Троллейной водитель ГАЗели с оклейкой Яндекса решил немного посыпать камушками все автомобили, стоящие в пробке, — написал подписчик канала.



Нарушителя заметили на Немировича-Данченко Источник: t.me/teleact54

На видео видно, что водитель ГАЗели, судя по всему, куда-то спешил, решил сэкономить время и не стоять в пробке. Для этого он решил пуститься по тротуару на высокой скорости. Из-за быстрой езды по непредназначенной для этого территории все машины, которые стояли в потоке, оказались засыпаны камнями.



НГС сделал запрос в «Яндекс Go». Ответ компании мы опубликуем позже.



Ранее НГС писал о том, как еще один автомобилист объезжая пробку по встречке за скорой плюнул в новосибирца, который не пустил его в ряд.

