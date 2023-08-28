«Объезжал по встречке за скорой пробку»: водитель плюнул в новосибирца, не пустившего его в ряд — видео с автохамом

В Новосибирске водитель плюнул в мужчину, который отказался пускать его со встречной полосы в ряд. Инцидент произошел вчера, 27 августа в пробке, которая собралась от Гусиного брода в город. Огромный затор собрался из-за массовой аварии в пять машин.
Видео было опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Наш подписчик повстречал агрессивного персонажа на RAV-4, который за скорой ехал по встречке через сплошную, решил не пускать, результат на видео, — отметил подписчик группы.
Наказание за езду «хвостом за скорой» водитель не понесет. При этом по встречке ездить по закону запрещено.
Как объяснил автоэксперт Вячеслав Ашурков по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на встречную полосу, водитель может получить штраф в 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок 4–6 месяцев. Если мужчину уже ловили на подобном нарушении, то лишить прав могут на год.
Ранее туристов на старенькой «Волге» с новосибирскими номерами остановил и. о. главы Чемальского района Айдар Елеков. Две девушки ехали в машине, сидя в окнах.