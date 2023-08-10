Две сибирячки прокатились по Чемалу, сидя в окнах старенькой «Волги», — что с ними сделал глава района

Туристов на старенькой «Волге» с новосибирскими номерами остановил и.о. главы Чемальского района Айдар Елеков. В машине ехали две девушки, сидя в окнах.
Опасную езду сняли на видео, как и перепалку с молодыми людьми.
Девушки доказывали, что они «сами за себя отвечают», «не наносили никакого вреда другим участникам дорожного движения», а если на них наехала бы машина, то они «сами были виноваты». В ответ им объяснили, что могут пострадать не только они, но и другие люди.
— Сегодня по дороге на встречу с жителями села Еланда пришлось объяснить эту простую истину молодым людям из автомобиля с новосибирскими номерами. Есть некоторые сомнения, что достучался до их разума, но они теперь, может быть, лишний раз подумают, прежде чем вести себя таким образом на территории нашего района, — написал и. о. главы Чемальского района Айдар Елеков на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Автоэксперт Вячеслав Ашурков объяснил, что за такую езду полагается только штраф.
— Практически ничего им не грозит. Штраф тысяча рублей по статье 12.23. КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Прошлым летом в Новосибирске по Димитровскому мосту проехали три автомобиля «Мерседес-Гелендваген». На ходу из окон высовывались молодые парни.