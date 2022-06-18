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По Димитровскому мосту проехались три «Гелендвагена» — их пассажиры вылезали наружу из окон

Рассказываем, что грозит водителю

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Участники махали друг другу руками

Участники махали друг другу руками

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Сегодня днем, 18 июня, в Новосибирске по Димитровскому мосту проехали три автомобиля «Мерседес-Гелендваген». На ходу из окон высовывались молодые парни.

Кадры опубликовали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На них видно, что пассажиры, вылезая из окон, машут друг другу руками.

— В данном случае усматривается нарушение правил перевозки людей. Водителю грозит административное наказание по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля», что влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Накануне, 17 июня, неизвестного мужчину провезли по Димитровскому мосту в открытом багажнике автомобиля. Опасная поездка попала на видео.

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