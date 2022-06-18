По Димитровскому мосту проехались три «Гелендвагена» — их пассажиры вылезали наружу из окон
Рассказываем, что грозит водителю
Сегодня днем, 18 июня, в Новосибирске по Димитровскому мосту проехали три автомобиля «Мерседес-Гелендваген». На ходу из окон высовывались молодые парни.
Кадры опубликовали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На них видно, что пассажиры, вылезая из окон, машут друг другу руками.
— В данном случае усматривается нарушение правил перевозки людей. Водителю грозит административное наказание по
Накануне, 17 июня, неизвестного мужчину провезли по Димитровскому мосту в открытом багажнике автомобиля. Опасная поездка попала на видео.