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Дороги и транспорт Часть улицы Станиславского закроют для движения на пять часов — карта с перекрытием

Часть улицы Станиславского закроют для движения на пять часов — карта с перекрытием

Там проведут легкоатлетическую эстафету

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Проезд ограничат по Станиславского на участке до площади Труда

В конце апреля в Новосибирске на несколько часов закроют для проезда транспорта улицу Станиславского. Временное прекращение движения автомобилей планируется ввести из-за легкоатлетической эстафеты 28 апреля.

Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии Новосибирска 8 апреля. Речь идет о проведении 75-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

— Организовать проведение 28.04.2024 с 9.00 до 14.00 час. 75-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны в Ленинском районе города Новосибирска, по ул. Станиславского на участке от площади Труда до площади им. Станиславского, — сказано в документе.

На указанные часы введут остановят движения транспорта по нескольким городским улицам. Ограничение коснется в том числе Котовского, Плахотного и Станиславского. Смотрим карту.

Спортивное событие запланировано в воскресенье, 28 апреля

— Внести изменения в маршруты движения общественного транспорта во время проведения мероприятия, — сказано в проекте постановления.

Организатор мероприятия также ограничит стоянку автомобилей на участках дорог. Парковку исключат 28 апреля с 07:00 до 14:00 часов.

В прошлом году легкоатлетическую эстафету проводили на день позже, 29 апреля. Из-за события в городе также вводили ограничения движения.

В Новосибирске в апреле начнется ремонт моста через реку Власиху по дороге к аэропорту Толмачево. Из-за работ на участке изменят схему движения.

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