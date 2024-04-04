Уровень воды — 40 сантиметров: несколько участков дорог в Новосибирской области перекрыли из-за паводка

Ограничения коснулись дорог к поселкам Коченево и Бармашево Источник: ТУАД Новосибирской области











Из-за паводка с 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщают в ТУАД региона.



Поднялся уровень паводковых вод в реке Камышинка. Перекрыты оказались четвертый километр объездной дороги поселка Коченево и нулевой километр дороги до Бармашево.



— В результате подъема уровня паводковых вод 2 апреля на участках дорог произошел перелив. 4 апреля уровень воды там достигал 40 сантиметров. Возникла необходимость установить особый режим пропуска, с ограничением для легкового транспорта, — говорится в сообщении ТУАД.



Ограничение продлится, пока не стабилизируется ситуация. Отмечается, что до Коченево можно добраться в объезд, но до Бармашево альтернативного маршрута нет.



— На время организована доставка людей и грузов специальным транспортом, — добавляют в ТУАД.



Ранее в соседнем Алтайском крае из-за паводка ввели режим ЧС.

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