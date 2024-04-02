«Стоялово»: Октябрьский мост почти парализовало — рядом сломалась «Газель»

Водителям приходится нелегко сегодня утром Источник: читатель НГС Максим











Утром 2 апреля на Октябрьском мосту почти полностью остановилось движение в сторону правого берега из-за ремонта и проблемы с грузовой машиной. Инцидент произошел сегодня около 09:00.

— Там, где ремонт начали делать, «Газель» сломалась, движение в один ряд на правый берег. А для встречного движения — с правого на левый. «Вишенка на торте» — конечно, перекрытие дороги потоком машин, двигающимся с проспекта Маркса через кольцо, — написал в редакцию НГС читатель Максим.

Сибиряк снял длинную вереницу автомобилей.



Источник: читатель НГС Максим

О проблемах на мосту и «Газели» сообщают также пользователи приложения 2ГИС. Они не сдерживаются в словах.



Краткая характеристика ситуации на дороге от пользователя 2ГИС Источник: 2ГИС











Новосибирск сейчас находится в ожидании ремонта Димитровского моста: власти обещают, что работы займут два года. Что сейчас происходит с дорожным полотном, можно увидеть на фото.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.