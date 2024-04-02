«Стоялово»: Октябрьский мост почти парализовало — рядом сломалась «Газель»

Утром 2 апреля на Октябрьском мосту почти полностью остановилось движение в сторону правого берега из-за ремонта и проблемы с грузовой машиной. Инцидент произошел сегодня около 09:00.
— Там, где ремонт начали делать, «Газель» сломалась, движение в один ряд на правый берег. А для встречного движения — с правого на левый. «Вишенка на торте» — конечно, перекрытие дороги потоком машин, двигающимся с проспекта Маркса через кольцо, — написал в редакцию НГС читатель Максим.
Сибиряк снял длинную вереницу автомобилей.
О проблемах на мосту и «Газели» сообщают также пользователи приложения 2ГИС. Они не сдерживаются в словах.
Новосибирск сейчас находится в ожидании ремонта Димитровского моста: власти обещают, что работы займут два года. Что сейчас происходит с дорожным полотном, можно увидеть на фото.