«Поток воды и песка»: новосибирец пожаловался на состояние моста у ЖК— видео

Мост находится на Сакко и Ванцетти Источник: читатель НГС











Житель Новосибирска пожаловался на состояние дорожного моста у жилого комплекса в Октябрьском районе. Как рассказал мужчина НГС, сооружение якобы подмывает.



Сибиряк обратил внимание на сооружение, которое находится на улице Сакко и Ванцетти рядом с ЖК «Оазис» и гаражно-строительным кооперативом «Октябрь». Он заявил, что является членом правления ГСК.



— Поток воды и песка из-под основных опор моста. Затопление площадки ГСК и гаражей, — сообщил новосибирец.

Новосибирец прислал редакции видео с мостом Источник: читатель НГС

На видео, которое снял мужчина, можно заметить потоки воды, которые стекают под сооружением на площадку, где находятся несколько автомобилей.



— Подмывает мост весь, — сказал мужчина на видео.



Новосибирец заявил НГС, что о ситуации с мостом сообщили в МЧС. В пресс-службе ведомства НГС уточнили, что заявлений от жителей не было.



В управляющей компании «Зеленый город», которая обслуживает ЖК «Оазис», коррреспонденту НГС сообщили, что обращений по этой проблеме не поступало Там также добавили, что участок относится в гаражно-строительному кооперативу.



— Там ГСК, насколько я знаю, у них насосы стоят, они воду выкачивают, — сказали специалисты. — Вполне нормальный рабочий процесс. Там ГСК, их территория. У них никаких вопросов нет. Они качают себе воду и качают.



Корреспондент позвонил в ГСК, но на момент публикации в кооперативе не прокомментировали данные. В пресс-службе «Гормоста» НГС сообщили, что мост не относится к муниципальному казенному учреждению. Журналист обратилось в пресс-центр мэрии с целью узнать, в каком состоянии находится сооружение.

