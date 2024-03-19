НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 746мм 60%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,22
EUR 100,10
Реклама

СРОЧНО

Заявили о мужчине, который приставал к школьникам

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Деньги погибшего бойца ЧВК
Дома, о которых все говорят
Худшие супермаркеты
Доступное протезирование зубов
Репортаж из очереди к врачу
Школьники открыли заводик
За что хейтят звёзд
НГС в Telegram
Дороги и транспорт

«Поток воды и песка»: новосибирец пожаловался на состояние моста у ЖК— видео

Речь идет о сооружении в Октябрьском районе

13
Написать комментарий
Мост находится на Сакко и Ванцетти

Житель Новосибирска пожаловался на состояние дорожного моста у жилого комплекса в Октябрьском районе. Как рассказал мужчина НГС, сооружение якобы подмывает.

Сибиряк обратил внимание на сооружение, которое находится на улице Сакко и Ванцетти рядом с ЖК «Оазис» и гаражно-строительным кооперативом «Октябрь». Он заявил, что является членом правления ГСК.

— Поток воды и песка из-под основных опор моста. Затопление площадки ГСК и гаражей, — сообщил новосибирец.

Новосибирец прислал редакции видео с мостом

На видео, которое снял мужчина, можно заметить потоки воды, которые стекают под сооружением на площадку, где находятся несколько автомобилей.

— Подмывает мост весь, — сказал мужчина на видео.

Новосибирец заявил НГС, что о ситуации с мостом сообщили в МЧС. В пресс-службе ведомства НГС уточнили, что заявлений от жителей не было.

В управляющей компании «Зеленый город», которая обслуживает ЖК «Оазис», коррреспонденту НГС сообщили, что обращений по этой проблеме не поступало Там также добавили, что участок относится в гаражно-строительному кооперативу.

— Там ГСК, насколько я знаю, у них насосы стоят, они воду выкачивают, — сказали специалисты. — Вполне нормальный рабочий процесс. Там ГСК, их территория. У них никаких вопросов нет. Они качают себе воду и качают.

Корреспондент позвонил в ГСК, но на момент публикации в кооперативе не прокомментировали данные. В пресс-службе «Гормоста» НГС сообщили, что мост не относится к муниципальному казенному учреждению. Журналист обратилось в пресс-центр мэрии с целью узнать, в каком состоянии находится сооружение.

В Новосибирске проводят ремонт Октябрьского моста. Работы планируется завершить в ноябре этого года.

ПО ТЕМЕ
Мост Весна Дороги Новосибирск Октябрьский район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Пока не увидела вывески ушедших брендов, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Самый унизительный и неприятный момент»: россиянка в аэропорту попала в мексиканскую тюрьму — история
Марина Хомутинина
журналист, путешественница
Рекомендуем
Знакомства

Сергей, 62

Павел, 40

Виталий, 53

Елена, 41

Сергей, 58

Танюшка, 42

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Отделка и ремонт

0 ₽

Добавить объявление