42 тысячи пассажиров в сутки: какие станции метро самые популярные в Новосибирске — в одной картинке

В Новосибирске лидером по количеству пассажиров в 2023 году стала станция метро «Площадь Маркса». В сутки там проезжают 42,3 тысячи пассажиров. Это в полтора раза больше, чем у станции, которая заняла второе место — «Заельцовская». Там ежесуточный поток составил 28,7 тысячи человек.