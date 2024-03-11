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42 тысячи пассажиров в сутки: какие станции метро самые популярные в Новосибирске — в одной картинке

Пассажиров стало заметно больше на станции «Октябрьская»

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«Площадь Маркса» традиционно одна из самых переполненных

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В Новосибирске лидером по количеству пассажиров в 2023 году стала станция метро «Площадь Маркса». В сутки там проезжают 42,3 тысячи пассажиров. Это в полтора раза больше, чем у станции, которая заняла второе место — «Заельцовская». Там ежесуточный поток составил 28,7 тысячи человек.

На станции «Площадь Ленина» в сутки проезжает 28,1 тысячи человек.

Пассажиропок больше всего вырос на «Октябрьской» станции

Пассажиропок больше всего вырос на «Октябрьской» станции

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— Что касается показателя роста пассажиропотока, то лидером стала станция «Октябрьская» — 12,7%. На станции «Площадь Гарина-Михайловского» рост составил 12%, а на станции «Площадь Ленина» — 11,5%, — рассказали в пресс-службе «Новосибирского метрополитена».

В феврале стало известно, что Главгосэкспертизе не понравились документы, представленные по станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Специалисты посчитали, что внесенные изменения были недостаточно обоснованы.

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