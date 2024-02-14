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В Новосибирской области из-за непогоды перекрыли участок федеральной трассы

На сегодня прогнозировали ветер до 25 м/с

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Движение ограничили на трассе «Иртыш»

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14 февраля из-за ухудшения погоды в Новосибирской области перекрыли участок трассы «Иртыш». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Движение закрыто с 947-го по 1454-й километр трассы. Ограничение продлится до 18:00. Однако в ГИБДД уточняют, что если неблагоприятная погода продолжится, то время его действия может быть увеличено.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области

— Введено «Сибуправтодором» из-за снега, метелей, усиления ветра с порывами до 25 м/с и более. На дорогах снежные заносы, возможен гололед, — отмечается в сообщении.

Ранее новосибирцев уже предупредили о метелях и усилении ветра. Автомобилистов призвали быть более осторожными.

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Новосибирская областьПерекрытие дорогТрасса Иртыш
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