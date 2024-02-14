В Новосибирской области из-за непогоды перекрыли участок федеральной трассы

14 февраля из-за ухудшения погоды в Новосибирской области перекрыли участок трассы «Иртыш». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Движение закрыто с 947-го по 1454-й километр трассы. Ограничение продлится до 18:00. Однако в ГИБДД уточняют, что если неблагоприятная погода продолжится, то время его действия может быть увеличено.
— Введено «Сибуправтодором» из-за снега, метелей, усиления ветра с порывами до 25 м/с и более. На дорогах снежные заносы, возможен гололед, — отмечается в сообщении.
Ранее новосибирцев уже предупредили о метелях и усилении ветра. Автомобилистов призвали быть более осторожными.