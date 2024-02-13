Метели и ветер до 25 м/с: новосибирцев предупредили о надвигающейся непогоде

На Новосибирск надвигается непогода с сильным снегом, метелями и ветром до 18–23 м/с. Автомобилистов призвали быть более осторожными.
— Днём 14 февраля, ночью 15 февраля 2024 года по Новосибирской области ожидается снег, местами сильный, метели, усиление ветра 18–23 м/с, местами порывы до 25 м/с и более. Похолодание, на дорогах снежные заносы, гололедица, — приводит данные ТУАД со ссылкой на «Западно — Сибирское УГМС».
Если вы попали в нештатную ситуацию на областной трассе или стали ее свидетелем, то вы можете обратиться в диспетчерский центр: 8 (383) 335–810–55, + 7 913 949 00 30, 730 (для абонентов МТС).
Также новосибирские синоптики предупредили о морозах, которые ожидаются во второй декаде февраля. Температура ночью может опускаться до -33 градусов.