Морозы до -33 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду февраля

Новосибирские синоптики предупредили о морозах, которые ожидаются во второй декаде февраля. Температура ночью может опускаться до -33 градусов.



— Ожидается среднедекадная температура -13... -20 градусов, что ниже нормы на 1−3 градуса. Будет колебание температуры воздуха ночью от -13... -18 градусов до -22... -27 градусов, местами до -33 градусов. Днем от -11... -16 градусов до -15... -22 градусов, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

