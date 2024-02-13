Морозы до -33 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду февраля

Новосибирские синоптики предупредили о морозах, которые ожидаются во второй декаде февраля. Температура ночью может опускаться до -33 градусов.
— Ожидается среднедекадная температура
В конце декады ожидается повышение температуры. Небольшой снег предполагается в первой половине и в конце декады.
— Колебания будут и быстрая смена процессов. Температура кратковременно повысится в дневные часы до
Аномальное тепло прошлой субботы, 10 февраля, почти установило новый рекорд в Новосибирске. Не хватило всего 0,6 градуса. Мы изучили данные сервиса «Погода и климат» и выяснили, когда в городе были аномальные морозы и потепления.