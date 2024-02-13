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Морозы до -33 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду февраля

Температура ожидается ниже нормы

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В регион вновь идет арктический холод

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Новосибирские синоптики предупредили о морозах, которые ожидаются во второй декаде февраля. Температура ночью может опускаться до -33 градусов.

— Ожидается среднедекадная температура -13... -20 градусов, что ниже нормы на 1−3 градуса. Будет колебание температуры воздуха ночью от -13... -18 градусов до -22... -27 градусов, местами до -33 градусов. Днем от -11... -16 градусов до -15... -22 градусов, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В конце декады ожидается повышение температуры. Небольшой снег предполагается в первой половине и в конце декады.

— Колебания будут и быстрая смена процессов. Температура кратковременно повысится в дневные часы до -2... -7 градусов и, соответственно, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Затем резко 15-го будет понижаться, поступать опять воздух арктического происхождения, — добавила эксперт.

Аномальное тепло прошлой субботы, 10 февраля, почти установило новый рекорд в Новосибирске. Не хватило всего 0,6 градуса. Мы изучили данные сервиса «Погода и климат» и выяснили, когда в городе были аномальные морозы и потепления.

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