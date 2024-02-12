Было и -46,3 градуса: показываем в одной картинке рекорды февральской температуры в Новосибирске за 100 лет

Аномальное тепло прошлой субботы, 10 февраля, почти установило новый рекорд в Новосибирске. Не хватило всего
Самым холодным днем за последние 100 лет было 10 февраля, но
Самым теплым днем стало 18 февраля 1962 года. Тогда в Новосибирске было
На Новосибирск 10 февраля обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало и вода начала замерзать. Что происходило в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.
На этой неделе в Новосибирске ближе к выходным ожидаются вновь морозы.