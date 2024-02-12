freedom
Реклама
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 3/10
usd 90.89
eur 97.94
СрочноУченый рассказал, что за слизни атаковали квартиры
Все новости
Все новости

Было и -46,3 градуса: показываем в одной картинке рекорды февральской температуры в Новосибирске за 100 лет

Прошлой субботе не хватило всего 0,6 градуса, чтобы побить теплый рекорд 1962 год

1 324

Прошедшая суббота многих новосибирцев застала врасплох своим аномальным теплом

Поделиться

Аномальное тепло прошлой субботы, 10 февраля, почти установило новый рекорд в Новосибирске. Не хватило всего 0,6 градуса. Мы изучили данные сервиса «Погода и климат» и выяснили, когда в городе были аномальные морозы и потепления.

Самым холодным днем за последние 100 лет было 10 февраля, но 1969 года. Тогда синоптики зафиксировали -46,3 градуса. В том же году было установлено еще три рекорда. Морозным выдался февраль также в 1957, 1977 и 2001 годах.

Самым теплым днем стало 18 февраля 1962 года. Тогда в Новосибирске было +5,1 градуса. На втором месте — 10 февраля 2024 года с показателем в +4,6 градуса, на третьем — 28 февраля 1983 года. Теплые дни в феврале были зафиксированы также в 1978, 1999, 2002, 2007, 2020 годах.

Самый холодный день в Новосибирске был <nobr class="_">10 февраля</nobr>, но <nobr class="_">55 лет</nobr> назад

Самый холодный день в Новосибирске был 10 февраля, но 55 лет назад

Поделиться

На Новосибирск 10 февраля обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало и вода начала замерзать. Что происходило в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.

На этой неделе в Новосибирске ближе к выходным ожидаются вновь морозы.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ПогодаМорозФевральТепло
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter