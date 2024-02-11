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Мороз до -28 градусов: потепление сменит резкое похолодание в Новосибирске — прогноз на рабочую неделю

Стоит одеваться потеплее

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Зима отступать не собирается

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В Новосибирске аномальное потепление быстро сменилось резким похолоданием. На следующей неделе в городе ночью ожидаются морозы до -28 градусов. Изучаем прогнозы популярных сервисов.

Новосибирский гидрометцентр обещает небольшое потепление до -5 градусов в среду, а затем серьезные морозы и днем, и ночью. Температура может опуститься до -27 градусов. Ожидается пасмурная погода и снегопады.

Ветер будет ощутимым — <nobr class="_">6–8 м/с</nobr>

Ветер будет ощутимым — 6–8 м/с

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Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о сильном снегопаде в среду, 14 февраля, в остальные дни осадки будут слабыми. В понедельник и вторник днем -12... -15 градусов, ночью до -20 градусов. Во второй половине недели стоит подготовиться к морозам до -28 градусов.

Всю неделю будут снегопады

Всю неделю будут снегопады

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В Gismeteo обещают, что морозы будут по ночам почти всю неделю в Новосибирске. При этом в среду и четверг ожидаются порывы ветра до 13–14 м/с. Ночью температура в пятницу и субботу может опуститься до -25... -28 градусов, днем — до -20... -21 градуса.

Самыми холодными днями будут пятница и суббота

Самыми холодными днями будут пятница и суббота

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Накануне жительница Новосибирска опубликовала у себя на странице видео, где молния бьет в телевышку, — она утверждает, что сняла его во время оттепели и дождя.

На Новосибирск вчера обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало, и вода начала замерзать. Что происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.

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