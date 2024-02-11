Мороз до -28 градусов: потепление сменит резкое похолодание в Новосибирске — прогноз на рабочую неделю

В Новосибирске аномальное потепление быстро сменилось резким похолоданием. На следующей неделе в городе ночью ожидаются морозы до -28 градусов. Изучаем прогнозы популярных сервисов.
Новосибирский гидрометцентр обещает небольшое потепление до -5 градусов в среду, а затем серьезные морозы и днем, и ночью. Температура может опуститься до -27 градусов. Ожидается пасмурная погода и снегопады.
Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о сильном снегопаде в среду, 14 февраля, в остальные дни осадки будут слабыми. В понедельник и вторник днем
В Gismeteo обещают, что морозы будут по ночам почти всю неделю в Новосибирске. При этом в среду и четверг ожидаются порывы ветра до
Накануне жительница Новосибирска опубликовала у себя на странице видео, где молния бьет в телевышку, — она утверждает, что сняла его во время оттепели и дождя.
На Новосибирск вчера обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало, и вода начала замерзать. Что происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.