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СрочноНа новосибирской трассе ограничили движение
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Сильная метель и плохая видимость. На новосибирской трассе ограничили движение — проезд закрыли не для всех

Предварительно ограничение будет действовать до 19:00

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На трассе водителей просят быть осторожнее

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В Новосибирской области ограничили движение на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» возле Барабинского района. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

10 января проезд закрыли для пассажирского и грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси с 15:00 до 19:00 на трассе с 947-го км (Омская область) по 1151-й км (Барабинский район Новосибирской области). Время перекрытия может быть увеличено.

— Ограничение введено ФКУ «Сибуправдор» в связи с неблагоприятными погодными условиями: осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, усиление ветра с порывами до 33 м/с и более, снежные заносы, — сообщили в региональном ГИБДД.

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Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

На официальном сайте «Сибуправдора» уточняется, что на трассе фиксируют сильную низовую метель, плохую видимость.

В ГИБДД напомнили водителям, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от выполнения опасных маневров. Также автомобилистов попросили воздержаться от междугородних поездок до улучшения погодных условий, при неотложном выезде не препятствовать работе дорожной техники.

7 января на трассе «Иртыш» Toyota Land Cruiser Prado выехала на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla Spacio. В аварии погибли водители обоих автомобилей и две женщины-пассажирки. В Toyota Corolla Spacio также находился 5-летний мальчик, за его жизнь и здоровье борются врачи.

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