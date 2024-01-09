Новосибирца несколько раз поймали на пьяном вождении — суд отправил его в колонию и отобрал Mercedes

В Кемеровской области суд приговорил новосибирца к 2 годам лишения свободы и отобрал у него Mercedes Benz за то, что тот повторно водил автомобиль пьяным. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
Житель Новосибирска признан виновным по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Суд установил, что в июне 2023 обвиняемый ехал на своем автомобиле, будучи пьяным. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось, ранее мужчину уже судили за нетрезвое вождение, и тогда он остался на свободе.
Срок, назначенный подсудимому в этот раз, он должен будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. На ближайшие 3 года сибиряку запретили управлять транспортом.
Ранее мужчину лишили прав за пьяное вождение, но он их вернул.