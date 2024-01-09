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Новосибирца несколько раз поймали на пьяном вождении — суд отправил его в колонию и отобрал Mercedes

Водитель получил срок в исправительной колонии

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Кемеровский районный суд отправил новосибирца в колонию за то, что он был повторно пойман на пьяном вождении

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В Кемеровской области суд приговорил новосибирца к 2 годам лишения свободы и отобрал у него Mercedes Benz за то, что тот повторно водил автомобиль пьяным. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Житель Новосибирска признан виновным по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд установил, что в июне 2023 обвиняемый ехал на своем автомобиле, будучи пьяным. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось, ранее мужчину уже судили за нетрезвое вождение, и тогда он остался на свободе.

Срок, назначенный подсудимому в этот раз, он должен будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. На ближайшие 3 года сибиряку запретили управлять транспортом.

Ранее мужчину лишили прав за пьяное вождение, но он их вернул.

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НовосибирскКузбассПьяное вождение
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