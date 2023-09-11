Мужчину лишили прав за пьяное вождение, но он их вернул

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Лишение прав из-за вождения в пьяном виде — не редкость, только за 2022 год, по данным ГИБДД, было зарегистрировано около 535 тысяч случаев управления транспортом водителями с признаками опьянения. Но хотя решение по лишению прав может принять мировой судья, такие дела тоже периодически попадают в Верховный суд, где водители пытаются доказать, что прав их лишили незаконно. У некоторых получается.
Имена участников судебного процесса изменены.
Эта история начиналась в мае 2022 года в подмосковном городе Чехов. Там на жителя Пензы, назовем его Николай Дневников, сотрудники ДПС составили протокол о вождении в пьяном виде. На этом месте одни водители пытаются доказать, что не были пьяны в тот момент, другие — что не были за рулем, не такая большая редкость в судах. Но Николай пошел другим путем. Он решил признать — да, был пьян, да сидел за рулем. Но ведь не ехал же!
Николай Дневников и его адвокат настаивали: «Лада-Веста», за рулем которой сидел Дневников, была припаркована около жилых домов в деревне Плешкино — двигатель не работал, автомобиль стоял на месте. Николай утверждал, что остановился в Плешкино по дороге в Тулу — дальше он не мог ехать из-за дождя, темноты и севшего телефона, который он использовал в качестве навигатора. Поскольку ехать дальше Николай, по его словам, не мог, он решил поужинать и выпить. И только примерно через 30 минут к нему подъехали сотрудники ГИБДД.
Как утверждал Дневников, один из сотрудников ГИБДД предложил ему сразу отказаться от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но он согласился пройти тест и сел в патрульную автомашину ГИБДД, которая отъехала примерно на 300 метров от его авто. Сотрудники ГИБДД остановили машину, пригласили понятых, в присутствии которых Дневников продул алкотестер. С показаниями алкотестера демонстрирующего опьянение, Николай согласился, но настаивал — машиной он не управлял. Об этом он внес запись в протокол и был отпущен. А утром, позавтракав, он продолжил поездку в Тулу.
Тем не менее в октябре протокол изучил мировой судья и Дневникова ожидало наказание: штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение автомобильных прав на 1 год 10 месяцев. Николай не согласился и решил доказать свою невиновность в вышестоящей инстанции, но ни апелляционная, ни кассационная жалобы не помогли — суды соглашались с тем, что Дневников виновен. Так он в конце концов дошел до Верховного суда.
Итог этой истории
В августе Верховный суд еще раз рассмотрел дело Дневникова. Судья ВС РФ обратил внимание, что сами сотрудники ДПС тоже нигде не указывают, что авто они остановили, один из инспекторов в показаниях, напротив, говорит о припаркованном транспортном средстве. Понятые, при которых составлялся протокол, автомобиль в указанном в протоколе месте вообще не видели. Так что при всех изложенных обстоятельствах нельзя сделать однозначный вывод о том, что Дневников управлял автомобилем.
— Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица, — напомнил Верховный суд.
Все судебные решения предыдущих инстанций Верховный суд отменил, а производство по делу было прекращено — в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены состоявшиеся по делу судебные постановления.
Другие истории из Верховного суда
Верховный суд не всегда встает на сторону того, кто подает жалобу, но такое случается. В 2022 году Верховный суд также поддержал мужчину, которого лишили прав за пьяное вождение в момент, когда его даже не было в автомобиле.
Ранее мы рассказывали, как мужчина вернул себе права, потому что сотрудник полиции просто забыл сказать одно слово.