Мужчину лишили прав за пьяное вождение, но он их вернул

Лишение прав из-за вождения в пьяном виде — не редкость, только за 2022 год, по данным ГИБДД, было зарегистрировано около 535 тысяч случаев управления транспортом водителями с признаками опьянения. Но хотя решение по лишению прав может принять мировой судья, такие дела тоже периодически попадают в Верховный суд, где водители пытаются доказать, что прав их лишили незаконно. У некоторых получается.



Имена участников судебного процесса изменены.



Эта история начиналась в мае 2022 года в подмосковном городе Чехов. Там на жителя Пензы, назовем его Николай Дневников, сотрудники ДПС составили протокол о вождении в пьяном виде. На этом месте одни водители пытаются доказать, что не были пьяны в тот момент, другие — что не были за рулем, не такая большая редкость в судах. Но Николай пошел другим путем. Он решил признать — да, был пьян, да сидел за рулем. Но ведь не ехал же!

