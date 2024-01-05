Губернатор приказал Минтрансу помочь Новосибирску с уборкой снега в тяжелые дни

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приказал министерству транспорта и дорожного хозяйства помочь городу с уборкой снега в наиболее тяжелые дни. Об этом глава региона сообщил на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
— Обращаюсь к Минтрансу, в прошлом году у нас была практика помощи городу в уборке снега силами областных предприятий. В этом году эту практику тоже нужно использовать. Согласуйте, какие периоды будут наиболее тяжелые по погоде, и спланируйте акции по помощи городу по уборке, — передает слова Андрея Травникова пресс-служба правительства региона.
Ранее исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов проконтролировал уборку улиц в Дзержинском и Октябрьском районах. Он раскритиковал работу администрации Дзержинского района и МКУ «Дзержинка».