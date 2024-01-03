И. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал уборку улиц в городе

В Октябрьском районе ситуация с уборкой снега на улицах оказалась лучше, тем не менее Клемешов потребовал от районной администрации усилить работу по расчистке лестничных спусков, остановочных платформ и пешеходных переходов. Завтра и. о. мэра отправится в рейды в Первомайский и Советский районы.

