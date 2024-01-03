И. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал уборку улиц в городе

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов проконтролировал уборку улиц в Дзержинском и Октябрьском районах. В ходе рейда он раскритиковал работу администрации Дзержинского района и МКУ «Дзержинка». Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии города.
Как отметили в муниципалитете, в неудовлетворительном состоянии оказались улицы Промышленная, Трикотажная и Авиастроителей, проспект Дзержинского и Гусинобродское шоссе.
— И. о. мэра потребовал увеличить выход уборочной техники на дороги района, своевременно использовать реагенты для приведения улично-дорожной сети в порядок, а также уделить повышенное внимание уборке тротуаров, — говорится в сообщении.
В Октябрьском районе ситуация с уборкой снега на улицах оказалась лучше, тем не менее Клемешов потребовал от районной администрации усилить работу по расчистке лестничных спусков, остановочных платформ и пешеходных переходов. Завтра
Ранее ГУ МЧС по Новосибирской области вместе с ГЖИ начали обследовать крыши домов Новосибирска с помощью беспилотника. Спасатели ищут скопления наледи и снежных масс.