Беспилотники МЧС летают над Новосибирском — за день спасатели обследовали 130 домов

ГУ МЧС по Новосибирской области вместе с ГЖИ обследуют крыши домов Новосибирска с помощью беспилотника. Спасатели ищут скопления наледи и снежных масс. Как рассказали в пресс-службе МЧС, только за 27 декабря было обследовано 130 домов. Благодаря этому было выявлено 28 нарушений.
— Беспилотники МЧС России обследуют здания в различных районах города с 2022 года. За это время совместно с жилищной инспекцией специалисты совершили 88 полетов, в общей сложности квадрокоптеры ведомства пробыли в воздухе 15 часов. Материалы видеосъемки используют в целях устранения выявленных нарушений, — рассказали в у себя в телеграм-канале МЧС по Новосибирской области.
Спасатели напомнили, что в условиях снегопадов и перепадов температур надо быть внимательным рядом со зданиями и учитывать риск схода наледи и снега. А управляющие компании, владельцы частных и дачных домов должны своевременно приводить в порядок кровлю, чтобы избежать происшествий.
В сентябре в Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело о падении на голову ребенку наледи с крыши жилого дома. В результате происшествия несовершеннолетний получил черепно-мозговую травму.