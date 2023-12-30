Беспилотники МЧС летают над Новосибирском — за день спасатели обследовали 130 домов

— Беспилотники МЧС России обследуют здания в различных районах города с 2022 года. За это время совместно с жилищной инспекцией специалисты совершили 88 полетов, в общей сложности квадрокоптеры ведомства пробыли в воздухе 15 часов. Материалы видеосъемки используют в целях устранения выявленных нарушений, — рассказали в у себя в телеграм-канале МЧС по Новосибирской области.