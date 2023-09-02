Черепно-мозговая травма: наледь с крыши рухнула на ребенка — какое наказание назначил суд

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело о падении на голову ребенку наледи с крыши жилого дома. Как сообщили в пресс-службе Калининского районного суда, в результате происшествия несовершеннолетний получил черепно-мозговую травму.
Фигурантом дела стала занимавшая должность специалиста по эксплуатации и обслуживанию домов сотрудница компании «Уют». Ее обвинили по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Инцидент произошел в декабре зимой прошлого года. Специалист компании узнала, что на крыше дома №4 на улице Богдана Хмельницкого есть наледь, но при этом, по данным суда, не приняла срочных мер по обеспечению безопасности людей. Как сообщили в суде, обвиняемая не организовала работы по ограждению опасных участков и очистке снега и наледи крыши здания.
22 декабря наледь с крыши многоквартирного дома упала на голову ребенку, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму. На сайте суда уточняется, что уголовное дело в отношении сотрудницы компании прекращено. Специалисту назначили судебный штраф.
— Постановлением суда от 31.08.2023 г. уголовное дело в отношении Романенко Е.Г., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ прекращено, ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей, — указано в сообщении. — Постановление суда в законную силу не вступило.
Управляющей компанией дома №4 на улице Богдана Хмельницкого выступает ООО УК «Регион». Об этом сообщается на сайте организации. О происшествии стало известно 24 декабря прошлого года. Как сообщили в СУ СК РФ по региону, кусок наледи упал на 8-летнего ребенка, его госпитализировали в медучреждение.