Черепно-мозговая травма: наледь с крыши рухнула на ребенка — какое наказание назначил суд

Инцидент произошел в декабре зимой прошлого года. Специалист компании узнала, что на крыше дома №4 на улице Богдана Хмельницкого есть наледь, но при этом, по данным суда, не приняла срочных мер по обеспечению безопасности людей. Как сообщили в суде, обвиняемая не организовала работы по ограждению опасных участков и очистке снега и наледи крыши здания.

