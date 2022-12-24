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Возбуждено уголовное дело после падения наледи на ребенка в Новосибирске

8-летний мальчик находится в больнице

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Следователи назначили комплекс экспертиз

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) после того, как 8-летний ребенок получил травму из-за схода снега. Прокуратура Калининского района начала проверку.

— Днем 22 декабря 2022 года с крыши жилого дома, расположенного на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе города Новосибирска, на ребенка упал кусок наледи. 8-летний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

По данным прокуратуры НСО, отдел полиции «Калининский» организовал уголовно-процессуальную проверку.

— Прокуратура проверит исполнение управляющей компанией ООО УК «Регион» обязательств по надлежащему содержанию общедомового имущества этого и иных расположенных на территории района многоквартирных домов, — говорится в сообщении ведомства.

Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся проверочные мероприятия. Корреспонденту НГС не удалось связаться с УК «Регион», чтобы задать уточняющие вопросы о происшествии.

Накануне новосибирского депутата, сбившего ребенка, освободили от уголовного наказания за побег с места ДТП. Прокуратура подала апелляцию.

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