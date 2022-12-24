Возбуждено уголовное дело после падения наледи на ребенка в Новосибирске

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (
— Днем 22 декабря 2022 года с крыши жилого дома, расположенного на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе города Новосибирска, на ребенка упал кусок наледи.
По данным прокуратуры НСО, отдел полиции «Калининский» организовал уголовно-процессуальную проверку.
— Прокуратура проверит исполнение управляющей компанией ООО УК «Регион» обязательств по надлежащему содержанию общедомового имущества этого и иных расположенных на территории района многоквартирных домов, — говорится в сообщении ведомства.
Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся проверочные мероприятия. Корреспонденту НГС не удалось связаться с УК «Регион», чтобы задать уточняющие вопросы о происшествии.
Накануне новосибирского депутата, сбившего ребенка, освободили от уголовного наказания за побег с места ДТП. Прокуратура подала апелляцию.