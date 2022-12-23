Прокуратура НСО не согласна с освобождением от наказания депутата, переехавшего ребенка, — подана апелляция

Прокуратура Новосибирской области подала апелляцию на решение суда о прекращении уголовного дела против экс-депутата Сергея Мамонтова. Мировой судья в Татарском районе освободил его от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
Сергея Мамонтова обвиняли по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Он переехал ребенка и уехал с места ДТП.
— Представителем потерпевшего было заявлено ходатайство о прекращении уголовного в связи с примирением сторон, поскольку, подсудимый загладил причиненный вред, погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска. Межрайонный прокурор при рассмотрении данного ходатайства возражал против его удовлетворения. Татарский межрайонный прокурор не согласился с решением суда, внес апелляционное представление об отмене постановления мирового судьи и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Апелляцию будет рассматривать Татарский районный суд Новосибирской области.
Резонансный инцидент произошел 30 октября в Татарске. Депутат местного совета Сергей Мамонтов за рулем Toyota RAV-4 при повороте сбил ребенка, переехал его и только затем остановился. Выйдя из салона, мужчина осмотрел ребенка и уехал. ЧП попало в объектив камеры наблюдения, запись впоследствии была опубликована.
Мамонтова задержали. Было возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ, а также одно уголовное за оставление в опасности. Рассмотрев административные дела, суд лишил депутата водительских прав на полтора года и назначил ему 11 суток ареста.
В региональном отделении партии «Единая Россия» с Мамонтова сняли депутатский мандат и исключили его из политического объединения.