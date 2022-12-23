Новосибирского депутата, переехавшего ребенка, освободили от уголовного наказания за побег с места ДТП

Мировой судья в Татарском районе освободил от уголовной ответственности бывшего депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова за наезд на
— Уголовное дело в отношении него (Мамонтова) прекращено в связи с примирением сторон, — сообщили в Управлении судебного департамента по Новосибирской области, подчеркнув, что постановление в законную силу еще не вступило.
Резонансный инцидент произошел 30 октября в Татарске. Депутат местного совета Сергей Мамонтов за рулем Toyota RAV-4 при повороте сбил ребенка, переехал его и только затем остановился. Выйдя из салона, мужчина осмотрел ребенка и уехал. ЧП попало в объектив камеры наблюдения, запись впоследствии была опубликована.
Мамонтова задержали. В отношении него было возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ, а также одно уголовное за оставление в опасности. Рассмотрев административные дела, суд лишил депутата водительских прав на полтора года и назначил ему 11 суток ареста.
В региональном отделении партии «Единая Россия» с Мамонтова сняли депутатский мандат и исключили его из политического объединения.
Пострадавший мальчик после инцидента был госпитализирован. Сначала он находился в реанимации, но потом его перевели в обычную палату. Мать ребенка впоследствии подтвердила СМИ, что получила от депутата деньги в качестве компенсации морального вреда, но сумму женщина назвать отказалась.