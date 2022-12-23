Новосибирского депутата, переехавшего ребенка, освободили от уголовного наказания за побег с места ДТП

Мамонтова задержали. В отношении него было возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ, а также одно уголовное за оставление в опасности. Рассмотрев административные дела, суд лишил депутата водительских прав на полтора года и назначил ему 11 суток ареста.



В региональном отделении партии «Единая Россия» с Мамонтова сняли депутатский мандат и исключили его из политического объединения.

