«Получилось знатно»: сколько новосибирские таксисты заработали в новогоднюю ночь

Новосибирские таксисты поделились цифрами, сколько им удалось заработать в эту новогоднюю ночь. Часть из водителей осталась довольна итоговой суммой, а некоторые ожидали большего.
— У агрегатора, как всегда, творилось что-то непонятное. В одну минуту короткая поездка 500 рублей стоила, а в следующую падала до 350 рублей, — недоволен водитель такси Павел. — В среднем короткие до 500 рублей так и стоили. А длинные — под 1000 рублей. Совсем дальняки то не брал.
У таксиста чистыми вышло около 8 тысяч рублей, если отнять все расходы, то есть траты на аренду машины, комиссию, бензин и так далее.
Его коллега Евгений смог сделать больше заказов и выбрал особую тактику.
— У меня же детское кресло есть. А сейчас очень не хватает таких машин, — отметил таксист. — В основном старался коротыши брать. По центру много кто катался. Там клубы, рестораны — это всё после 20:00 начало сыпаться. Получилось знатно в итоге. Чистыми, я бы сказал, около 12 тысяч то получится в итоге.
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