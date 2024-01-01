«Получилось знатно»: сколько новосибирские таксисты заработали в новогоднюю ночь

Новосибирские таксисты поделились цифрами, сколько им удалось заработать в эту новогоднюю ночь. Часть из водителей осталась довольна итоговой суммой, а некоторые ожидали большего.

— У агрегатора, как всегда, творилось что-то непонятное. В одну минуту короткая поездка 500 рублей стоила, а в следующую падала до 350 рублей, — недоволен водитель такси Павел. — В среднем короткие до 500 рублей так и стоили. А длинные — под 1000 рублей. Совсем дальняки то не брал.