«Улучшение условий»: на новосибирских трассах сняли ограничения для движения автобусов

— С 06:00 открыта для движения рейсового пассажирского транспорта трасса Р-255 «Сибирь» на участке с 41 по 245 километр в Новосибирской и Кемеровской областях в связи с улучшением погодных условий. Трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области, а также Северный обход Новосибирска открыты для общественного транспорта с 22:00 мин. 6 декабря.