«Улучшение условий»: на новосибирских трассах сняли ограничения для движения автобусов

В Новосибирской обалсти утром 7 декабря разрешили движение рейсовых автобусов по федеральным трассам. Ограничения вводили накануне днем из-за сильного снегопада.
Об этом сообщила пресс-служба «Сибуправтодора»:
— С 06:00 открыта для движения рейсового пассажирского транспорта трасса Р-255 «Сибирь» на участке с 41 по 245 километр в Новосибирской и Кемеровской областях в связи с улучшением погодных условий. Трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области, а также Северный обход Новосибирска открыты для общественного транспорта с 22:00 мин. 6 декабря.
В учреждении добавили, что для обеспечения проезда во время сильного снегопад на федеральных трассах работало 169 единиц уборочной техники.
Из-за обильного снегопада, который прошел накануе, проблемы были и у водителей в Новосибирске. Пробки на дорогах достигли 11 баллов.