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«Улучшение условий»: на новосибирских трассах сняли ограничения для движения автобусов

Они действовали со вчерашнего дня

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Движение для рейсовых автобусов закрывали на участке Чуйского тракта и других федеральных трасс

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В Новосибирской обалсти утром 7 декабря разрешили движение рейсовых автобусов по федеральным трассам. Ограничения вводили накануне днем из-за сильного снегопада.

Об этом сообщила пресс-служба «Сибуправтодора»:

— С 06:00 открыта для движения рейсового пассажирского транспорта трасса Р-255 «Сибирь» на участке с 41 по 245 километр в Новосибирской и Кемеровской областях в связи с улучшением погодных условий. Трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области, а также Северный обход Новосибирска открыты для общественного транспорта с 22:00 мин. 6 декабря.

В учреждении добавили, что для обеспечения проезда во время сильного снегопад на федеральных трассах работало 169 единиц уборочной техники.

Из-за обильного снегопада, который прошел накануе, проблемы были и у водителей в Новосибирске. Пробки на дорогах достигли 11 баллов.

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