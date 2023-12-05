На Большевистской поставли новый дорожный знак — в соцсетях заявили, что из-за него уже «прилетают» штрафы

Недавно появившийся знак регулирует движение всего автомобильного потока с Днепрогэсовской. Людям, которые выезжают оттуда по левой полосе, он разрешает только один поворот — в сторону Первомайского района. Водителям, выезжающим на Большевистскую с правой полосы, дозволено больше. Теперь с Днепрогэсовской они могут двигаться в трех направлениях: вправо, влево и прямо. Но это также может доставлять водителям проблемы, уверена сибирячка Светлана.