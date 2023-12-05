На Большевистской поставли новый дорожный знак — в соцсетях заявили, что из-за него уже «прилетают» штрафы

В Новосибирске на пересечении улиц Большевистская и Днепрогэсовская поставили новый знак, разрешающий поворот налево с правой полосы. После его установки некоторые водители, не нарушавшие ПДД, якобы получили штрафы из-за проблем с камерами фиксации. Об этом заявили читательница НГС Светлана и сразу несколько пользователей соцсетей.
Недавно появившийся знак регулирует движение всего автомобильного потока с Днепрогэсовской. Людям, которые выезжают оттуда по левой полосе, он разрешает только один поворот — в сторону Первомайского района. Водителям, выезжающим на Большевистскую с правой полосы, дозволено больше. Теперь с Днепрогэсовской они могут двигаться в трех направлениях: вправо, влево и прямо. Но это также может доставлять водителям проблемы, уверена сибирячка Светлана.
— Камера как работала на одну полосу, так и работает. Людям прилетают штрафы, если они поворачивают с правой полосы в сторону Первомайки, — утверждает она.
Сама Светлана подобных штрафов не получала. Но в середине ноября пост об этой проблеме появился в «АСТ-54» во «ВКонтакте». В нем опубликован скриншот взыскания, предоставленный одним из подписчиков. Сумма, на которую автомобилиста якобы хотели оштрафовать за допустимый поворот, в нем не указана.
— Наши подписчики сообщают, что им приходит штраф за поворот налево, — говорится в тексте.
В комментариях под постом к недовольству присоединился еще один мужчина, Юрий.
— Тоже штраф с этой камеры пришел. Так и не понял, за что, и что теперь из за этих 250 рублей делать. Думаю, проще заплатить, — недоумевает он.
Руководитель региональной Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков оценил ситуацию с камерами, которые фиксируют нарушения ПДД, следующим образом:
— В Центре организации дорожного движения мне уточнили, что, как остаточное явление, такое действительно могло быть. Камеры перенастроили после того, как получили информацию из муниципалитета. Но какая-то часть людей, которые повернули уже по новым знакам, всё-таки могли получить штрафы как по старой схеме. Однако в таком случае они могут апеллировать к тому, что есть дорожный знак, обжаловать постановление и не выплачивать штраф. На это у них есть 30 дней. Всё это делается на «Госуслугах».
НГС отправил запросы в мэрию Новосибисрка и ЦОДД.
Ранее еще один водитель пожаловался на дорожный знак, который поставили на соседнем перекрестке Большевистской и Инюшенской. Мужчина заявил НГС, что из-за него людям приходится подолгу стоять в пробках. И, чтобы доехать до Речного вокзала, делать крюк либо через ближайший перекресток с Выборной, либо в районе эстакады на Первомайке.
Ранее новосибирец обвинил островок безопасности на Дуси Ковальчук в частых ДТП. По его словам, знаки, которыми оборудуют такие объекты, появляются там от случая к случаю.