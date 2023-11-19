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Жилмассив в блокаде: в Новосибирске закрыли популярный, но опасный мост — водители и пешеходы в панике

Старый мост через Тулу перегородили бетонными блоками — у жителей ближайших домов остался один неудобный проезд

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В Новосибирске старый мост через Тулу перегородили бетонными блоками

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В Новосибирске старый мост через реку Тулу объявили предаварийным и закрыли. Из-за этого у жителей ближайших домов остался единственный действующий проезд, ведущий к центру левого берега, — через площадь Сибиряков-Гвардейцев. Чтобы добраться до улицы Немировича-Данченко или площади Маркса, водители и пешеходы делают огромный крюк. Корреспондент НГС Анастасия Бичакова встретилась с недовольными жителями и проехала с ними на машине по их новому, извилистому маршруту — восторга он не вызвает.

Мост перекрыт, дорога отнимает час

Осенью 2023 года закрыли старый мост через реку Тулу в районе улицы Сибиряков-Гвардейцев. Жители соседних с ним домов в голос говорят, что старый мост был самым удобным выездом из их дворов: через него они могли напрямую добраться к центру левого берега и горя не знали — на дорогу уходило максимум 10–15 минут.

Всё изменилось после того, как старый мост объявили предаварийным и перекрыли. Теперь, чтобы попасть к площади Маркса, водители и пешеходы вынуждены постоянно делать огромный крюк — сначала по всему микрорайону, а потом еще и через площадь Сибиряков-Гвардейцев за железобетонным мостом. А она, между прочим, находится в противоположной стороне.

Те, кто ездит на машине, теперь либо подолгу стоят в пробках на новом мосту, либо вообще не могут выехать к нему из своих дворов. По мнению жителей, последнее, как правило, случается во время ремонтных работ, когда дороги рядом с некоторыми домами перекопаны.

Те, кто пешком ходит до метро, пожаловались, что быстро подняться на новый мост не могут — лестницы для этого фактически не оборудованы.

Коллективное возмущение жильцов достигло апогея. Они жаловались в различные инстанции, в том числе в мэрию и приемную губернатора, но пока проблема остается нерешенной. Люди считают, что старый мост нужно отремонтировать без того, чтобы закрывать проезд полностью — даже если на время ремонта на нем оставят хотя бы одну действующую полосу, будет лучше. Или, по крайней мере, не будут блокировать пешеходную зону.

— Раньше мы могли проехать по старому мосту, а теперь весь жилмассив ежедневно рискует остаться в полной блокаде на неопределенный срок, — говорит жительница одного из домов на Сибиряков-Гвардейцев Юлия.

Довезти ребенка до школы — настоящий квест

Супруги Мария и Дмитрий каждое утро отвозят сына в школу на улице Немировича-Данченко. Они жалуются, что если раньше дорога до нее занимала в среднем 5–7 минут, то сейчас со временем никак не угадаешь. Иногда они проезжают до площади Сибиряков-Гвардейцев, а потом по железобетонному мосту без каких-либо задержек, а в другой раз им приходится подолгу стоять в пробках.

Рано утром пара прокатила журналиста НГС на своей машине до перекрытого старого моста. На нем с нескольких сторон рядами стоят бетонные блоки. Как выяснилось, несмотря на запреты, изредка здесь всё-таки ходят пешеходы: один из них перелез через ограждение и не спеша пошел дальше — в обход крепкой действующей переправы.

Но машины по этому участку точно не проедут. Хотя бы потому, что после перекрытия им для этого не хватит места.

Несмотря на перекрытие, некоторые пешеходы всё-таки переходят через старый мост

Несмотря на перекрытие, некоторые пешеходы всё-таки переходят через старый мост

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Осмотрев старый мост (примерно в 8:25), НГС проследовал с Марией и Дмитрием до школы, где учится их сын. Сначала мы обогнули многочисленные дворы в районе улицы Беловежской. Автомобиль то и дело сновал через множество мелких, извилистых проулков — туда-сюда, туда-сюда. Рядом с одним из тротуаров висит знак «Ремонтные работы», а на газоне лежит большая гора земли. При этом сама дорога нигде не была разрыта.

Окольными путями примерно через 7 минут наша экспериментальная команда наконец-то оказалась на площади Сибиряков-Гвардейцев. И уж тут-то всё смешалось, как в доме Облонских: по соседству друг с другом едут и многочисленные машины, и грузовики, и электротранспорт. Трамвайные пути здесь буквально сливаются с дорогой — они находятся на одном уровне, и определить, что рельсы — это рельсы можно только по их отличительному металлическому блеску. Поэтому один неверный шаг — и автомобиль прямо на ходу рискует съехать с полосы там, где этого делать не стоит. Мария признается, что боится ездить одна по площади.

— На мой взгляд, тут есть проблема с дорожными знаками. Ограничить бы движение грузового транспорта, — попутно размышляет она.

На площади Сибиряков-Гвардейцев — круговорот разного транспорта

На площади Сибиряков-Гвардейцев — круговорот разного транспорта

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Коллапс на железобетонном мосту был на пределе, и до школы на Немировича-Данченко мы ехали порядка 30 минут. Хотя, как объяснили супруги, это еще цветочки. Ягодки начинаются преимущественно ближе к вечеру, когда люди массово возвращаются с работы домой — в это время пробки едва преодолимы.

То, что на дорогу требуется такое количество времени, недавно стало для родителей настоящим испытанием: во время занятий их ребенку внезапно стало плохо, и его нужно было срочно забрать из школы. Но дорожная обстановка диктует свои правила: в таких условиях час пик стал для родителей еще большим квестом.

— Только представьте. Мы же сына возим еще и на лечебную физкультуру, в поликлинику — очень много времени уходит на дорогу. Я реально вымоталась, — поделилась мама мальчика.

Что говорят в мэрии

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС со ссылкой на оценку специалистов сообщили, что старый мост через Тулу не подлежит ремонту — его несущие конструкции находятся в критическом состоянии, потому что долгое время обходились без должного содержания.

При этом Генпланом не предусмотрено строительство дублера перекрытой автодороги.

— Тем не менее, в этом году основной железобетонный мост по Сибиряков-Гвардейцев был приведен в нормативное состояние по проекту «Безопасные качественные дороги». В дальнейшем, чтобы обеспечить движение пешеходов, планируется обустроить лестничные сходы с нового моста, — добавили в пресс-службе мэрии.

Новый железобетонный мост находится рядом со старым. Он выглядит намного крепче

Новый железобетонный мост находится рядом со старым. Он выглядит намного крепче

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Мнение эксперта

Руководитель региональной Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков дал свою оценку ситуации.

— Из ответа мэрии можно понять, что никто не будет строить еще один мост через Тулу. Я понимаю, что жителям этой территории стало очень неудобно. Но давайте вспомним: совсем недавно в Новосибирской области обрушился мост. Почему так произошло? А потому, что любая конструкция, в том числе мостовая, имеет определенный срок эксплуатации. Конечно, если вовремя делать всё необходимое, чтобы поддержать мост в надлежащем состоянии, то этот срок можно продлить, — заметил он. — Я полагаю, что конкретно этот мост находится в настолько предаварийном состоянии, что небезопасен. И не дай бог предел его усталости наступит именно тогда, когда на него заедет автомобиль. За мосты отвечает «Гормост», и его руководитель, как должностное лицо, может ответить и по уголовной статье, если что-то произойдет с мостом и будут человеческие жертвы.

В 2021 году НГС рассказывал, в каком состоянии находится Тула — единственная река на левом берегу Новосибирска. Ее живописные фото можно посмотреть здесь.

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