Жилмассив в блокаде: в Новосибирске закрыли популярный, но опасный мост — водители и пешеходы в панике

Те, кто пешком ходит до метро, пожаловались, что быстро подняться на новый мост не могут — лестницы для этого фактически не оборудованы.



Коллективное возмущение жильцов достигло апогея. Они жаловались в различные инстанции, в том числе в мэрию и приемную губернатора, но пока проблема остается нерешенной. Люди считают, что старый мост нужно отремонтировать без того, чтобы закрывать проезд полностью — даже если на время ремонта на нем оставят хотя бы одну действующую полосу, будет лучше. Или, по крайней мере, не будут блокировать пешеходную зону.

