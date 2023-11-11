«Начал по-всякому обхаивать»: пассажир поругался с водителем маршрутки — тот запретил ему говорить по телефону

Вечером 10 ноября по дороге из Новосибирска в Бердск в маршрутке №332 возник конфликт. По пассажира, Виталия, водитель долгое время говорил по телефону, нарушал правила дорожного движения, но при этом запретил молодому человеку тоже говорить по мобильному.
— Я сел на «Речном вокзале» в 332-ю маршрутку. Сначала зашел в салон, спросил у водителя, есть ли безнал. Тот что-то ответил, я не расслышал, и пошел, чтобы пересесть вперед. Прошло время, маршрутка наполнилась, и мы поехали. Водитель начал с кем-то болтать по гарнитуре, тыкать в телефоне, перестраиваться без поворотников. Потом у меня было несколько важных звонков, — рассказал корреспонденту НГС читатель Виталий.
Во время разговора водитель неожиданно сделал молодому человеку замечание: он попросил прекратить разговоры по телефону, так как ему из-за них некомфортно. Парень ответил, что разговор важный, он завершит его, и после прекратит разговаривать.
— Он не успокоился, давай меня по-всякому обхаивать. Я телефон положил и включил видео. Говорю ему: «С себя сначала начни. Сам по телефону разговариваешь, ездишь не пристегнутый, перестраиваешься без поворотников». Слово за слово, и его повело. Сказал, что я терпила, что весь такой правильный. И пошло-поехало, — вспоминает пассажир.
На видеозаписи, которую Виталий предоставил НГС, водитель маршрутки грубит и ругается матом, обзывает пассажира и грозится остановить маршрутку, выйти и отправиться домой. На упреки по поводу разговоров по телефону водитель ответил, что говорил по работе.
Виталий после конфликта позвонил в администрацию Бердска, где ему сказали, что этот маршрут обслуживает предприятие ООО «СВ-Автолайн». Услышав это, отмечает парень, водитель успокоился и начал уважительно разговаривать с людьми. Виталий вышел на своей остановке, сфотографировал маршрутку и ее госномер.
На сайте malyegorodarossii.ru указано, что этот маршрут обслуживают сразу несколько перевозчиков: ИП Никаншин Г.А., ИП Остапенко Э.А. и ООО «СВ-Автолайн». Корреспондент НГС дозвонилась в ООО «СВ-Автолайн». На звонок ответила женщина, представившаяся бухгалтером компании. Она сообщила, что пятница — сокращенный день, и на работе уже никого нет. Она посоветовала перезвонить в понедельник, чтобы разобраться в ситуации. Предпринимателям Никаншину и Остапенко на момент публикации корреспондент НГС дозвониться не смогла. Мы выясняем подробности.
Водители маршруток, автобусов и троллейбусов нередко становятся участниками различных скандалов и перепалок. Так, ранее НГС писал о том, что водитель на «Subaru» забил стрелку водителю маршрутки. Конфликт попал на видеозапись.