«Начал по-всякому обхаивать»: пассажир поругался с водителем маршрутки — тот запретил ему говорить по телефону

Во время разговора водитель неожиданно сделал молодому человеку замечание: он попросил прекратить разговоры по телефону, так как ему из-за них некомфортно. Парень ответил, что разговор важный, он завершит его, и после прекратит разговаривать.



— Он не успокоился, давай меня по-всякому обхаивать. Я телефон положил и включил видео. Говорю ему: «С себя сначала начни. Сам по телефону разговариваешь, ездишь не пристегнутый, перестраиваешься без поворотников». Слово за слово, и его повело. Сказал, что я терпила, что весь такой правильный. И пошло-поехало, — вспоминает пассажир.

