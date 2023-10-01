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«По-людски пообщаемся!»: новосибирец на «Subaru» забил стрелку водителю маршрутки №18 — перебранка попала на видео

В конфликте активное участие приняли голосистые пассажирки: они перекричали обоих водителей

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Водители поспорили из-за того, кто кого подрезал

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1 октября на улице Бориса Богаткова произошёл дорожный конфликт между водителями «Subaru» и новосибирской маршрутки №18 из-за того, что один якобы подрезал другого. Видеозапись перебранки опубликовал паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
— По-людски пообщаемся! — с такими словами водитель Subaru попросил телефон маршрутчика

Видео: «Инцидент Новосибирск»

— Водитель Субару подрезал нас, началась перепалка между водителем маршрутки и водителем Субару. Договорились вечером где-то встретиться для выяснения обстоятельств, — цитирует автора видео «Инцидент Новосибирск».

Пассажиры оказались против выяснения отношений и хотели продолжать поездку. В итоге водители обменялись телефонами для дальнейшей коммуникации тет-а-тет.

НГС связался с перевозчиком маршрутного такси №18, ООО «Техсервис».

— На данный момент ни о каком конфликте на Богаткова нам неизвестно, соответственно, прокомментировать пока ничего не можем, — заявил НГС представитель перевозчика. Журналист оставил контактный телефон, при получении ответа материал будет дополнен.

В конце марта мэрия Новосибирска уволила кондуктора троллейбуса № 23, которого неделей ранее заметили на работе с банкой пива.

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