«По-людски пообщаемся!»: новосибирец на «Subaru» забил стрелку водителю маршрутки №18 — перебранка попала на видео

1 октября на улице Бориса Богаткова произошёл дорожный конфликт между водителями «Subaru» и новосибирской маршрутки №18 из-за того, что один якобы подрезал другого. Видеозапись перебранки опубликовал паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Водитель Субару подрезал нас, началась перепалка между водителем маршрутки и водителем Субару. Договорились вечером где-то встретиться для выяснения обстоятельств, — цитирует автора видео «Инцидент Новосибирск».
Пассажиры оказались против выяснения отношений и хотели продолжать поездку. В итоге водители обменялись телефонами для дальнейшей коммуникации тет-а-тет.
НГС связался с перевозчиком маршрутного такси №18, ООО «Техсервис».
— На данный момент ни о каком конфликте на Богаткова нам неизвестно, соответственно, прокомментировать пока ничего не можем, — заявил НГС представитель перевозчика. Журналист оставил контактный телефон, при получении ответа материал будет дополнен.
В конце марта мэрия Новосибирска уволила кондуктора троллейбуса № 23, которого неделей ранее заметили на работе с банкой пива.