Еще на шести улицах Новосибирска запретят парковку — карта, где будут работать эвакуаторы

В мэрии Новосибирска также объяснили, почему запретили парковку на проспекте Маркса в районе улицы Космической.



С каждым годом, а то и месяцем в Новосибирске становится всё меньше бесплатных парковок. Чем закончится подобная борьба с автомобилистами, разбиралась корреспондент НГС.