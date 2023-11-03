Еще на шести улицах Новосибирска запретят парковку — карта, где будут работать эвакуаторы

Мэрия Новосибирска запретит парковку на шести улицах города — на части из них только на ночь. Об этом говорится в официальном ответе мэрии на запрос редакции НГС.
Полностью запретят парковку у четырех домов на улице Дуси Ковальчук, Обской, Селезнева, Бориса Богаткова. Ночью эвакуаторы будут работать на улице Пархоменко и Учительской.
Более точное расположение ограничений можно посмотреть на нашей карте.
В мэрии Новосибирска также объяснили, почему запретили парковку на проспекте Маркса в районе улицы Космической.
С каждым годом, а то и месяцем в Новосибирске становится всё меньше бесплатных парковок. Чем закончится подобная борьба с автомобилистами, разбиралась корреспондент НГС.