В России стали чаще ломаться самолеты. Когда мы останемся совсем без крыльев?

В самих «Уральских авиалиниях» заявили, что множество подобных проверок проходит на других авиапредприятиях по всей России. Якобы ничего нового, необычного в проведении данной периодической процедуры в гражданской авиации нет. Также в авиакомпании заявили, что по закону не могут разглашать суть замечаний, которые были выявлены в ходе прошедшей проверки.

— Что касается замечаний к работе авиакомпании, то информация о них в значительной степени преувеличена и драматизирована, учитывая то, что самолеты авиакомпании успешно и безопасно продолжают полеты, — заявили в пресс-службе авиаперевозчика. — Это говорит о том, что все подразделения «Уральских авиалиний», и особенно авиационный технический центр, работают в рамках российского законодательства, обеспечивая высокий уровень безопасности полетов.

