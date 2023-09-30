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Дорогу к ЛДС построят за 15 миллионов — её собираются закончить в этом году

Новая дорога соединит Немировича-Данченко и ЛДС

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Работы начнутся в октябре

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В Кировском районе Новосибирска собираются построить дорогу от Немировича-Данченко до территории ЛДС. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок, где конкурс опубликовало министерство строительства Новосибирской области. За дорогу власти предлагают 15 миллионов 154 тысяч рублей.

Как следует из опубликованных на сайте Госзакупок документов, протяженность дороги будет 0,645 километров. Дата начала выполнения работ — с даты заключения контракта. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2023 года. В объем работ также входят тротуары.

Закупка была опубликована вчера, 29 сентября. Дата окончания приема заявок — 10 октября.

В сентябре этого года специалисты Главгосэкспертизы одобрили проект ремонта Чуйского тракта. Трассу Р-256 расширят с двух до четырёх полос

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ЛДСДорогаЗакупкаСтроительство
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