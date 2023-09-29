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Разрытый тротуар у цирка размыло дождем — когда там закончат ремонт

Вице-мэр Анна Терешкова заверила, что ремонт идет по графику

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Ремонт продолжается в сквере рядом с цирком в Новосибирске. На земле лежат трубы и куски асфальта

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В Новосибирске тротуар на площади рядом с цирком, который был разрыт во время ремонта, размыло из-за дождя.

На фото, сделанных читателем НГС Владимиром 29 сентября, видно, что на тротуаре — множество мокрой земли и песка, снаружи лежат трубы и куски асфальта.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила редакции, что благоустроительные работы идут по графику. На вопрос, планируется ли привести раскопанный участок в порядок до наступления холодов, она ответила следующее:

— Конечно, да. До конца октября.

О том, что в Новосибирске начали ремонтировать площадь у цирка, НГС писал в конце июля. Тогда работы планировалось завершить до 15 октября.

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ЦиркРемонтНовосибирскНовостиТерешкова
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