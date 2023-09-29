Разрытый тротуар у цирка размыло дождем — когда там закончат ремонт

В Новосибирске тротуар на площади рядом с цирком, который был разрыт во время ремонта, размыло из-за дождя.
На фото, сделанных читателем НГС Владимиром 29 сентября, видно, что на тротуаре — множество мокрой земли и песка, снаружи лежат трубы и куски асфальта.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила редакции, что благоустроительные работы идут по графику. На вопрос, планируется ли привести раскопанный участок в порядок до наступления холодов, она ответила следующее:
— Конечно, да. До конца октября.
О том, что в Новосибирске начали ремонтировать площадь у цирка, НГС писал в конце июля. Тогда работы планировалось завершить до 15 октября.