Сибирячка при погрузке уронила палку на соседнюю машину, а потом уехала — что ей за это грозит

Новосибирцу повредили машину на парковке ТЦ на улице Ватутина. Инцидент произошел 22 сентября.



— Водители, будьте, пожалуйста, честными. Если вы нанесли урон кому-то, оставьте записку. Представляю, как неприятно было потом владельцу седана Lada Granta. Вот так цинично ударить и как ни в чём не бывало продолжить погрузку, а потом уехать, — отметил автор ролика, который выложили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».