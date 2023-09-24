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Сибирячка при погрузке уронила палку на соседнюю машину, а потом уехала — что ей за это грозит

Эксперт объяснил, как взыскать ущерб

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Инцидент произошел на парковке ТЦ

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Новосибирцу повредили машину на парковке ТЦ на улице Ватутина. Инцидент произошел 22 сентября.

— Водители, будьте, пожалуйста, честными. Если вы нанесли урон кому-то, оставьте записку. Представляю, как неприятно было потом владельцу седана Lada Granta. Вот так цинично ударить и как ни в чём не бывало продолжить погрузку, а потом уехать, — отметил автор ролика, который выложили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Хозяин поврежденного автомобиля может взыскать деньги за причинённый ущерб.

— Владельцу машины, которую повредили, нужно обратиться в полицию с заявлением на тех, кто это сделал. И указать, что на записи видеокамере видно, что женщина ударила автомобиль и этим причинила ущерб. Нужно приложить запись видеокамеры, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 / Vk.com

Взыскать деньги можно будет только через суд, но для этого полиция должна зафиксировать факт инцидента.

— Так как это не умышленное причинение вреда имуществу, то уголовного дела не будет, — отметил эксперт. — Взыскать средства можно будет, если действительно нанесен видимый ущерб.

Ранее специалист объяснил, что грозит девушкам, которые прокатились по Чемалу, сидя в окнах старенькой «Волги».

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