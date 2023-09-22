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Это какая-то дичь: «заяц» зацепился за автобус в Новосибирске и прокатился бесплатно — видео с опасным поступком

НГС выяснил, какой штраф может грозить любителю экстремальных развлечений

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Молодого человека сняли на видео

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В Новосибирске в микрорайоне «Плющиха» заметили парня, который зацепился за автобус № 95. Видео с «зайцем» опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как парень зацепился за автобус сзади и проехал какое-то расстояние. В начале его нога опущена. Видео снято возле остановки «Виталия Потылицына».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Действия снятые на видео могут быть опасны для жизни

Видео: «АСТ-54»

Как рассказали в полиции Новосибирска, если молодой человек на видео несовершеннолетний, то через службу ПДН могут привлечь его родителей за ненадлежащее воспитание. Если же молодой человек старше 18 лет, то его могут оштрафовать на 500 рублей за выход на проезжую часть в неположенном месте.

Перевозчик 95 автобуса ООО «Оста» на звонок корреспондента НГС не ответил.

В начале сентября в Алтайском крае 16-летнего подростка ударило током на железной дороге. Он забрался на вагон грузового поезда, чтобы сделать селфи.

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АвтобусПлющихаМикрорайон
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