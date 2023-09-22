Это какая-то дичь: «заяц» зацепился за автобус в Новосибирске и прокатился бесплатно — видео с опасным поступком

В Новосибирске в микрорайоне «Плющиха» заметили парня, который зацепился за автобус
На кадрах можно увидеть, как парень зацепился за автобус сзади и проехал какое-то расстояние. В начале его нога опущена. Видео снято возле остановки «Виталия Потылицына».
Как рассказали в полиции Новосибирска, если молодой человек на видео несовершеннолетний, то через службу ПДН могут привлечь его родителей за ненадлежащее воспитание. Если же молодой человек старше 18 лет, то его могут оштрафовать на 500 рублей за выход на проезжую часть в неположенном месте.
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