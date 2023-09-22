Это какая-то дичь: «заяц» зацепился за автобус в Новосибирске и прокатился бесплатно — видео с опасным поступком

Перевозчик 95 автобуса ООО «Оста» на звонок корреспондента НГС не ответил.

В начале сентября в Алтайском крае 16-летнего подростка ударило током на железной дороге. Он забрался на вагон грузового поезда, чтобы сделать селфи.