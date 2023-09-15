«Бич-пакеты продавали круглосуточно»: на Сибиряков-Гвардейцев вместе с ларьком снесли остановку - на новую нет денег

В Ленинском районе Новосибирска возле дома №11 по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса снесли ларек на остановке «Гвардейская». Вместе с ним демонтировали остановочный павильон. Теперь люди ожидают транспорт фактически на пустыре. В мэрии НГС рассказали, стоит ли ждать изменений в ситуации.
— Ларек тут продуктовый стоял очень долго, я сюда переехал в 2017 — он уже был. Можно было купить там пиво, фастфуд, лимонады, даже бич-пакеты продавали круглосуточно. Смотрю на той неделе — у ларька стекло разбито, и он не работает. Еще через неделю его убрали, а вместе с ним и остановку, — рассказал местный житель Дмитрий.
Люди жалуются, что стоять на солнце, во время дождя или ветра на открытом пространстве неудобно. Также пассажиры возмущаются, что на остановке нет даже лавочек.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили, что покупка и установка павильонов, а также обустройство остановочных пунктов общественного транспорта в городе осуществляет МБУ «ГЦОДД» (Городской центр организации дорожного движения) по судебным решениям, наказам депутатов, по обращениям ответственных лиц. Перечень остановок общественного транспорта, на которых установят остановочные павильоны, на 2023 год сформирован и утвержден. Но указанная остановка туда не входит.
— Обустройство остановочной площадки «Гвардейская» на месте демонтированного нестационарного объекта, который был совмещен с остановочным павильоном, не входит в этот перечень. Если доходная часть дорожного фонда Новосибирска увеличится, вопрос установки павильона рассмотрят дополнительно, — сообщили в департаменте.
По решению суда на левом берегу города приводят в «нормативное состояние» остановки. До конца строительного сезона в 2023 году планируют установить 15 автобусных павильонов в Ленинском районе и 8 автобусных павильонов в Кировском районе.
Ранее НГС писал о том, как на площади Маркса снесли ларьки, напоминающие 90-е. Там торговали невкусной шаурмой и стригли людей.