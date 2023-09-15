«Бич-пакеты продавали круглосуточно»: на Сибиряков-Гвардейцев вместе с ларьком снесли остановку - на новую нет денег

Люди жалуются, что стоять на солнце, во время дождя или ветра на открытом пространстве неудобно. Также пассажиры возмущаются, что на остановке нет даже лавочек.



В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили, что покупка и установка павильонов, а также обустройство остановочных пунктов общественного транспорта в городе осуществляет МБУ «ГЦОДД» (Городской центр организации дорожного движения) по судебным решениям, наказам депутатов, по обращениям ответственных лиц. Перечень остановок общественного транспорта, на которых установят остановочные павильоны, на 2023 год сформирован и утвержден. Но указанная остановка туда не входит.

