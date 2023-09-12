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Тема дняАвиаэксперт — о причинах аварийной посадки в поле
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«Вся страна требует свои самолеты». Замминистра промышленности РФ рассказал, когда ждать отечественные лайнеры

Олег Бочаров на ВЭФ остановился отдельно на каждой модели

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Замминистра Олег Бочаров (слева) и руководитель единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик (по центру) на ВЭФ поговорили о вере в отечественное авиастроение

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Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров во время Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября рассказал о планах на производство отечественных пассажирских самолетов, отметив, что верит в успех проектов, несмотря на возникающие трудности, сообщает корреспондент VLADIVOSTOK1.RU.

Это тем более актуально после того, как стало известно, что 12 сентября авиалайнер Airbus А320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту самолета было 167 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Никто не пострадал! Вот почему пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Владимира Путина открыли аплодисментами в честь пилотов севшего в поле самолета «Уральских авиалиний», передает корреспондент MSK1.RU с места событий.

— Вся страна требует самолеты, они очень нужны, и я благодарен авиакомпаниям, что у нас принципиально изменились взаимоотношения, все стали своими. <...> Мы должны верить, мы должны действительно радоваться созданному, а не ожидать, что где-то у кого-то не получится. Очень важно, чтобы жители, в том числе Дальневосточного федерального округа, понимали, что никакой спешки нет. Минпромторг уже давно начал работу по импортозамещению систем. И сейчас мы подходим к результату. Поэтому вопросы безопасности, конечно, поставлены выше и принципиальнее любого решения. Не страшно сказать, что самолет не готов, если ты заботишься о жизни людей. И это снова разделение на свой — чужой. Потому что, к сожалению, мы видим вынужденное отношение к иностранной технике, на которую садятся наши жены, дети. За эту технику мы берем на себя ответственность, а производители не берут. Никогда в истории такого не было, — заявил Бочаров на одной из сессий ВЭФ.

Он отдельно остановился на разных проектах по производству самолетов, которые реализуются в стране. Так, Олег Бочаров сообщил, что в конце 2023 года планируется получение сертификата на производство Superjet 100.

— Да, мы понимаем, что это достижение, потому что контракт был подписан со сроком исполнения в декабре 2024 года. Авансы за четыре воздушных судна получены, мы уже понимаем номера серийные, которые пойдут в единую дальневосточную авиакомпанию. И считаем, это важно, что наряду с «Аэрофлотом», как базовым национальным перевозчиком, дальневосточная авиакомпания получит этот тип воздушных судов от бренда «Яковлев» (новое название корпорации «Иркут», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). — Прим. ред.), — рассказал Олег Бочаров.

Рассказывая о самолетах МС-21, Бочаров отметил, что гендиректор единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик подписал соглашение о намерении на приобретение 10 таких воздушных судов:

— Для меня это действительно надежда русского авиастроения. В 2029 году мы должны выйти на производство 72 машин — крайне амбициозная задача. Всё это благодаря комплексной программе, идея которой возникла в 2020 году. Мы теперь системно можем выстроить эту работу, у нас есть долгосрочный план, синхронизированный с точки зрения пассажирских перевозок, с производством воздушных судов, производством двигателей. И мы пытаемся унифицировать всю линейку нашего воздушного транспорта.

Упомянув однодвигательный самолет ЛМС-901 «Байкал» (должен заменить устаревший Ан-2), Олег Бочаров подчеркнул, что споров по проекту было действительно много, а ситуация сложилась крайне напряженная, потому что реализуется проект через международную кооперацию.

— Опыт получился неуспешный, но сертификат базовый мы получим в декабре 2023 года. Меня спрашивают: «Вы уверены?» Уверен! «Байкал» будет! Но пока у нас человек на производстве сидит, у него крепежа нет, потому что коммерсант какой-то в седьмом уровне кооперации торгуется, почем он покупает металл для этих крепежных элементов. Пять самолетов уже предоплатили. Нам нужно их раскручивать в 2024 году. Я благодарен Корпорации развития Дальнего Востока, что в Комсомольске-на-Амуре начинает строиться окончательный завод, он же сервисный. Очень важно, что в таком самолете пилот одновременно будет техником. Такая советская история хорошо ложится в экономику. Будем собирать самолет в Хабаровском крае, там же эксплуатировать, — сообщил замглавы Минпромторга РФ.

По такой же системе должен пойти и проект двухмоторного турбовинтового пассажирского самолета для местных воздушных линий ТВРС-44 «Ладога».

— Опять же, напряженные сроки стоят. Самолет получается красивый, но очень тяжело идет работа по определению цеха окончательной сборки. Потому что в региональных самолетах мы не можем себе позволить накручивать, как в магистральных, обширную инвестиционную программу, — резюмировал Бочаров.

Также он отметил, что будет налажено серийное производство зарекомендовавших себя в регионах 19-местных L-410, продолжатся разработки по проекту самолета Ил-114 от ОАК и производство новых отечественных вертолетов, используемых в местной авиации. Замминистра акцентировал внимание, что производство новых воздушных судов в конечном счете должно быть налажено не только для внутренних потребностей страны, но и для экспорта, например, в страны Африки.

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