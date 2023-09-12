«Вся страна требует свои самолеты». Замминистра промышленности РФ рассказал, когда ждать отечественные лайнеры

— Вся страна требует самолеты, они очень нужны, и я благодарен авиакомпаниям, что у нас принципиально изменились взаимоотношения, все стали своими. <...> Мы должны верить, мы должны действительно радоваться созданному, а не ожидать, что где-то у кого-то не получится. Очень важно, чтобы жители, в том числе Дальневосточного федерального округа, понимали, что никакой спешки нет. Минпромторг уже давно начал работу по импортозамещению систем. И сейчас мы подходим к результату. Поэтому вопросы безопасности, конечно, поставлены выше и принципиальнее любого решения. Не страшно сказать, что самолет не готов, если ты заботишься о жизни людей. И это снова разделение на свой — чужой. Потому что, к сожалению, мы видим вынужденное отношение к иностранной технике, на которую садятся наши жены, дети. За эту технику мы берем на себя ответственность, а производители не берут. Никогда в истории такого не было, — заявил Бочаров на одной из сессий ВЭФ.