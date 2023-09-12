«Приходится испытывать удачу»: новосибирцы стоят в пробках на выезде из Затона — там светофор мигает желтым

В Новосибирске с декабря прошлого года не работает новый светофор на выезде из микрорайона Затон и ЖК «Аквамарин».
О том, что светофор в районе здания на Большой, 310/2 не работает, в редакцию написал местный житель
— Каждое утро жителям Затона и нового микрорайона «Аквамарин» приходится испытывать удачу на злободневном перекрестке, ведь на выезд стоит знак «Уступи дорогу».
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснили, что светофор установили в декабре 2022 года. Работы выполняла компания ООО «СибСМЭП».
— Светофорный объект подключен к электроснабжению и находится в желтом мигающем режиме, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На участке проводят мониторинг интенсивности движения. Это нужно для того, чтобы выбрать подходящий режим работы светофора, который поможет избежать пробок.
Неподалеку от Затона есть еще одно проблемное место в городе, где регулярно собираются пробки — площадь Труда. В народе развязка получило название «кольцо ада». Читайте в нашем материале, по каким альтернативным маршрутам его можно объехать.