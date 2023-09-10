«Открываю ворота, делаю шаг, и — дорога». Жители села под Новосибирском возмущены строительством трасс вплотную к домам

— Например, от нашего дома до дороги, как сказали подрядчики, будет отступ в полтора метра. По нормативам должно быть не менее трех. Мы им («Новосибирскавтодору». — Прим. ред.) говорим, что это нарушение, а они, мол, мы привозили ТУАД, показывали им, но там сказали: «У вас есть генплан, вот и стройте», — отмечает Наталья.



Юлия живет в доме № 15 и рассказывает, что расстояние от ее участка до местной дороги будет вообще пятьдесят сантиметров. Женщина поясняет, что эти цифры жителям озвучили летом 2022 года, объяснив, что проблему обсуждали на открытых слушаниях. Тут Юлия иронично добавляет: «все мы знаем, как проходят публичные слушания, о которых никто не слышал».



— Надо ещё понимать: здесь не происходило так, что мы купили земельный участок, потом узнали, что будет дорога и стали возмущаться. Разрешение на строительство мы получили в 2009 году. Конкретно наш дом был построен и введен в эксплуатацию до того, как появилась дорога. Все проекты рисовались после. <…> Получается, власти дождались, когда все построятся: бумаг и предписаний о каких-то ограничениях не было. После же нам было сказано, что все будет нормально, а где будет ненормально, того станут выкупать, — рассказала Юлия.

