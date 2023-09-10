«Открываю ворота, делаю шаг, и — дорога». Жители села под Новосибирском возмущены строительством трасс вплотную к домам

Жители села Раздольное, расположенного недалеко от Новосибирска, недовольны реконструкцией областной трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Расширение дороги проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и довольно серьезно затронет десяток домов по улице Светлой. Также из-за ремонта ещё одна — местная — дорога, пройдёт буквально в полуметре от некоторых участков. В сложностях дорожного проекта, который задумывался для безопасности, но оказался опасным, разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
Что случилось
Жители села Раздольное попали в зону расширения двух дорог: Ленинск-Кузнецкой трассы (Гусинобродского тракта) до четырех полос и местной дороги, которая идет параллельно трассе вдоль улицы Светлая. Вторая дорога сейчас тоже существует, но грунтовая. Она проходит на некотором удалении от жилых участков.
ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) образовано в феврале 1995 года. Начальник — Владимир Воспанчук. Учредители и конечные владельцы: правительство НСО, министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО, департамент имущества и земельных отношений НСО.
Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» на участке с 12 по 24 километр проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчик реконструкции — ТУАД, генеральный подрядчик — «Новосибирскавтодор».
ОАО «Новосибирскавтодор» образовано в феврале 1995 года. Генеральный директор — Анатолий Воробьёв. Список акционеров в публичном доступе отсутствует. АО является участником госзакупок на общую сумму в 216,8 миллиарда рублей, контракты заключены на сумму в 181,6 миллиарда рублей. Стоимость контракта на реконструкцию участка Ленинск-Кузнецкой трассы — 4 миллиарда 530 миллионов 580 тысяч 565 рублей 97 копеек. Это третий по величине контракт «Новосибирскавтодора», крупнее были на реконструкцию «Толмачево»: 4,94 миллиарда рублей (2023 год) и 4,75 миллиарда рублей (2019 год). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 17 миллиардов рублей, чистая прибыль — 821,9 миллиона рублей.
Реконструкция участка затрагивает с десяток жилых домов Раздольного. Непосредственно под дорожное полотно не попадет почти никто: трассы идут параллельно линии домов, но дороги после их расширения приблизятся к жилым домам практически вплотную. Областная, четырёхполосная, будет проходить на расстоянии около 20 метров, сельскую проложат рядом с домами, как утверждают жители, на расстоянии метра-полутора, а иногда и еще меньше.
— Расширение дороги идет с нарушением расстояния до участков. Есть стандарты отступов от дорог, начиная от местных, заканчивая федеральными трассами. У нас удалённость до насыпи [областной] дороги должна быть не менее 25 метров, а у нас она меньше 20 метров. До проезжей части должно быть 50 метров. Но у нас это расстояние тоже меньше, — рассказала корреспонденту НГС Наталья, живущая в доме № 25 по улице Светлая.
Как отметила женщина, напротив её дома областная дорога уже расширена до четырех полос — это случилось в июле. Вдоль других домов реконструкция еще идет.
— Частично четырехполоску уже открыли, но шумовую защиту, как мне сказали подрядчики, поставят только в 2026 году. То есть до 2026 года мы должны вот это вот все терпеть? — возмущается Наталья.
Дорога под окном
Проблема с сельской дорогой, замечают жители, не менее острая. Последние два года, пока идет строительство, вдоль улицы Светлая накатали грунтовку. Но тротуара и возможности ходить пешеходам нет. Особенно опасно становится зимой. Новая щебеночная дорога, которая здесь появится, уверяют жители, ситуацию не спасет.
— Например, от нашего дома до дороги, как сказали подрядчики, будет отступ в полтора метра. По нормативам должно быть не менее трех. Мы им («Новосибирскавтодору». — Прим. ред.) говорим, что это нарушение, а они, мол, мы привозили ТУАД, показывали им, но там сказали: «У вас есть генплан, вот и стройте», — отмечает Наталья.
Юлия живет в доме № 15 и рассказывает, что расстояние от ее участка до местной дороги будет вообще пятьдесят сантиметров. Женщина поясняет, что эти цифры жителям озвучили летом 2022 года, объяснив, что проблему обсуждали на открытых слушаниях. Тут Юлия иронично добавляет: «все мы знаем, как проходят публичные слушания, о которых никто не слышал».
— Надо ещё понимать: здесь не происходило так, что мы купили земельный участок, потом узнали, что будет дорога и стали возмущаться. Разрешение на строительство мы получили в 2009 году. Конкретно наш дом был построен и введен в эксплуатацию до того, как появилась дорога. Все проекты рисовались после. <…> Получается, власти дождались, когда все построятся: бумаг и предписаний о каких-то ограничениях не было. После же нам было сказано, что все будет нормально, а где будет ненормально, того станут выкупать, — рассказала Юлия.
Какие-то участки действительно были выкуплены, уточняют местные, где-то выкупили лишь часть участка. У соседа Юлии, например, выкупили землю, на которой стоял гараж.
— У нас от забора до будущей местной дороги 50 сантиметров. Я открываю ворота, делаю шаг и у меня — дорога. Я спрашиваю у дорожников: «что мне делать, а если ребенка собьют?» На что мне говорят: «Вы не выходите так резко». То есть я должна открыть ворота, выглянуть вбок: нет справа и слева машин, и тогда выходить? К тому же, дорога будет узкой и без тротуаров, — возмущается Юлия.
Женщина рассказывает, что у нее не останется придомовой территории, которая была, когда участок покупался: не будет даже места, куда можно поставить машину ее гостей. Расстояние — всего полметра. А зимой от насыпи с областной трассы и от местной поселковой дороги весь снег будет сдвигаться и съезжать в сторону жилых домов.
Все свои возмущения жители Раздольного направили в ТУАД и прокуратуру. Из прокуратуры их переправили в полицию, а далее — в местный сельский совет. А оттуда — в ТУАД. Каких-то вразумительных ответов, отмечают местные, на их жалобы не приходило. На прошлой неделе заявления были написаны в администрацию президента и Следственный комитет. Из СК ответа жителям пока не пришло, а из АП сообщили, что переправили их обращения в правительство Новосибирской области и прокуратуру.
Ответ ТУАД
В ответе на запрос НГС в ТУАД пояснили, что реконструкция дорог в районе села Раздольное проходит в соответствии со всеми предусмотренными требованиями. Например, кромка дороги категории I и II «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» расположена до ближайшей грани фасада дома на улице Светлая на расстоянии не менее 31,5 метров.
— По требованиям СП 34.13330.2012 указано, что на дорогах категорий I и II, проектируемых на расстоянии менее 50 метров от жилой застройки, должны быть предусмотрены защитные экраны на длину жилой застройки населенного пункта. Данное требование выполнено, проектом предусмотрено устройство шумозащитных экранов, — пояснили в ТУАД, но не уточнили, когда именно будут поставлены экраны.
Что касается строительства проезда вдоль домов на улице Светлая, то его проект, уточняют в управлении, получил положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы в апреле 2020 года. Технические параметры проезда должны быть следующими: ширина — 3,5 метра, одна полоса движения с щебеночным покрытием, ширина обочины — 50 сантиметров, расчетная скорость движения автотранспорта — 20 километров в час.
— Восстанавливаемый местный проезд не является транзитным и обеспечивает доступ только к вышеуказанным домам транспортных средств и пешеходов, — добавили в ТУАД.
В управлении также сообщили, что проектной документацией предусмотрено водоотведение талых и дождевых вод вдоль проезда по улице Светлая: это будет кювет у насыпи областной дороги. Окончание всей реконструкции — сентябрь 2026 года.
Местные жители, чьи дома оказались в непосредственной близости от строящихся дорог, планируют провести независимую экспертизу, чтобы доказать, что нарушения здесь все же присутствуют.
— Мы не особо понимаем, как дальше будет... Нам же говорят о том, что будет даже лучше. Но когда будет лучше, мы не знаем. Пока мы видим только как есть сейчас. А сейчас — все хуже и хуже, — рассказала Юлия.
Расширение дорог часто становится причиной конфликта с местными жителями. В июне 2021 года НГС рассказал о конфликте с жителями ЖК «Флотилия», возникшем во время строительства подъезда к Ипподромской через парк и парковочные места.