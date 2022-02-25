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Новым гендиректором «Новосибирскавтодора» стал чиновник из Кургана

Предыдущий директор, Юрий Бондаренко, перешел на другое место работы

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Анатолий Воробьев несколько лет работал в правительстве Кургана

Анатолий Воробьев несколько лет работал в правительстве Кургана

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25 февраля на должность генерального директора АО «Новосибирскавтодор» назначен Анатолий Воробьев. Занимавший эту должность с 2019 года Юрий Бондаренко ушел с должности «в связи с переходом на новое место работы».

Анатолий Воробьев до этого был заместителем губернатора Курганской области и директором Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

В пресс-службе уточнили, что Воробьев родился в 1980 году в городе Гай Оренбургской области. В 2001 году окончил Томский политехнический университет по специальности «геофизические методы разработки месторождений полезных ископаемых», в 2002 году — Томский политехнический университет по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2003-м — Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

С 1997 года работал слесарем по ремонту автомобилей на «Томсктрансгазе». С 2002 по 2006 год был мастером линейно-эксплуатационной службы газового промысла «Томскгазпром». С 2006 по 2012 год работал замначальника Нижневартовского «Газпром трансгаз Томск». В 2012 году занял должность начальника Нижневартовского «Запсибтрансгаз» (СИБУР).

В январе 2019 был назначен на должность заместителя губернатора Курганской области.

«Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за 2020 год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.

Например, компания занималась ремонтом улицы Волочаевской, сроки которого несколько раз срывались. Из-за этого «Новосибирскавтодор» штрафовала прокуратура — с фирмы потребовали 4,3 миллиона рублей.

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