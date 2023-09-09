Для Новосибирска закупят дорожную технику — на неё потратят больше 70 миллионов рублей

В Новосибирске ищут подрядчиков, которые поставят спецтехнику для дорожно-благоустроительного комплекса. Общая начальная цена контрактов на выполнение работ составляет более 78,2 миллиона рублей.
Информация о проведении аукционов размещена на сайте госзакупок 8 сентября, заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1». В контракты входит поставка 6 единиц специализированной техники.
Так, учреждение ищет подрядчика для поставки одной вакуумной подметально-уборочной и двух комбинированных дорожных машин. За выполнение работ по контракту победителю аукциона готовы заплатить более 41,5 миллиона рублей, техника должна быть новой.
— Товар без следов коррозии и деформации, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов. Товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании, — указано в документах.
Для дорог также закупят один автогрейдер и два ковшовых погрузчика. Их общая стоимость оценивается в 36,7 миллиона рублей.
Источником финансирования работ по контрактам выступает бюджет Новосибирска на 2023 год. Определить поставщиков техники планируется 20 сентября, доставить товар необходимо до 20 декабря этого года. В официальной группе МКУ «ДЭУ №1» указанно, что организация занимается благоустройством дорог Новосибирска по Центральному, Железнодорожному, Октябрьскому и Заельцовскому районам.
В начале июня прокуратура Новосибирске внесла представление мэру за беспорядок на улицах города. В ведомстве сообщили, что муниципальные власти плохо следят за работой по уборке общественных территорий в Новосибирске.