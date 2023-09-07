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Центральные улицы Новосибирска перекроют в ближайшую субботу — показываем ограничения в одной картинке

На дорогах также запретят парковаться

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В субботу проехать по главным улицам не получится

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Центральные улицы Новосибирска перекроют на весь день 9 сентября и запретят парковку. В городе пройдет полумарафон памяти Александра Раевича и парад российского студенчества. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным городской администрации, в субботу с 7:00 до 18:00 для подготовки и организации полумарофона закроют проезд по 19 улицам. На время проведения парада с 7:00 до 22:30 перекроют более чем по 10 улицам.

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Также в центре ограничат стоянку автомобилей и запретят парковку: с 00:00 5 сентября до 18:00 10 сентября на площади Ленина около дома на улице Красный проспект, 27, с 00:10 7 сентября до 23:55 9 сентября на площади Ленина около дома на улице Красный проспект, 25, с 00:00 до 18:00 9 сентября на Красном проспекте на участке от улицы Державина до улицы Советской, на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта.

Также с 00:00 до 22:00 9 сентября запретят оставлять машины на Красном проспекте от улицы Гоголя до улицы Крылова, от улицы Фрунзе до улицы Советской; на Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до улицы Советской; на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта; на Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

Выставлять ограждения на площади Ленина начали утром 5 сентября, именно там пройдет молодежный фестиваль.

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ОграниченияПерекрытиеПарковкаМарафонСтуденты
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