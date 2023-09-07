Центральные улицы Новосибирска перекроют в ближайшую субботу — показываем ограничения в одной картинке

Центральные улицы Новосибирска перекроют на весь день 9 сентября и запретят парковку. В городе пройдет полумарафон памяти Александра Раевича и парад российского студенчества. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
По данным городской администрации, в субботу с 7:00 до 18:00 для подготовки и организации полумарофона закроют проезд по 19 улицам. На время проведения парада с 7:00 до 22:30 перекроют более чем по 10 улицам.
Также в центре ограничат стоянку автомобилей и запретят парковку: с 00:00 5 сентября до 18:00 10 сентября на площади Ленина около дома на улице Красный проспект, 27, с 00:10 7 сентября до 23:55 9 сентября на площади Ленина около дома на улице Красный проспект, 25, с 00:00 до 18:00 9 сентября на Красном проспекте на участке от улицы Державина до улицы Советской, на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта.
Также с 00:00 до 22:00 9 сентября запретят оставлять машины на Красном проспекте от улицы Гоголя до улицы Крылова, от улицы Фрунзе до улицы Советской; на Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до улицы Советской; на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта; на Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.
Выставлять ограждения на площади Ленина начали утром 5 сентября, именно там пройдет молодежный фестиваль.