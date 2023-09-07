Центральные улицы Новосибирска перекроют в ближайшую субботу — показываем ограничения в одной картинке

Также в центре ограничат стоянку автомобилей и запретят парковку: с 00:00 5 сентября до 18:00 10 сентября на площади Ленина около дома на улице Красный проспект, 27, с 00:10 7 сентября до 23:55 9 сентября на площади Ленина около дома на улице Красный проспект, 25, с 00:00 до 18:00 9 сентября на Красном проспекте на участке от улицы Державина до улицы Советской, на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта.