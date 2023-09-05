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На площади Ленина выставляют ограждения и возводят сцену — что здесь будет

Центр города готовят к предстоящим выходным

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Часть ограждений поставили к 08:00

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Утром 5 сентября в Новосибирске начали выставлять ограждения на площади Ленина. В мэрии объяснили, что на выходных здесь пройдет молодежный фестиваль.

— Это подготовка идет к молодежному фестивалю. Он будет в эти выходные. Будет проходка, парад студентов. Сначала пройдет полумарафон Раевича, и после этого парад студенчества. Будет сцена, рядом палатки, — пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

На площади уже устанавливают сцену

На площади уже устанавливают сцену

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Анна Терешкова уточнила, что улицу Ленина не собираются делать пешеходной для этого мероприятия.

Как в прошлом году новосибирцы бежали полумарафон памяти Александра Раевича, можно посмотреть на фото.

Площадь ЛенинаЦентр НовосибирскаПерекрытиеОграждениеФестиваль
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