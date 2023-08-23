Центр Новосибирска хотят закрыть почти на день для движения транспорта — что там будет

В Новосибирске могут закрыть для движения транспорта центральные улицы города для проведения общественных мероприятий. Проекты постановлений о введении ограничений опубликовали на сайте мэрии 23 августа.
В документах указано, что в городе могут ввести временное прекращение движения транспорта на более чем десяти улицах Новосибирска 9 сентября. В этот день в Новосибирске планируется провести парад российского студенчества и сибирский фестиваль бега – XXVI новосибирский полумарафон Александра Раевича.
Так, для подготовки и организации полумарафона в городе с 07:00 до 18:00 хотят закрыть для проезда автомобилей часть Красного проспекта, улицы Фрунзе, Романова, Трудовую, Ленина, Орджоникидзе и другие. Ограничения также введут на Депутатской, Октябрьской, Сибревкома и Октябрьской магистрали.
НГС подготовил карту перекрытий, которые запланированы в городе. Кроме прекращения движения, в городе исключат парковку автомобилей на участках дорог, в том числе на Красном проспекте и Орджоникидзе.
В этот же день в городе планируется провести парад российского студенчества, за техническое сопровождение которого готовы заплатить 13 миллионов рублей.
В период проведения мероприятия в Новосибирске также введут прекращение движения транспорта на центральных улицах. Ограничения будут действовать с 07:00 до 22:30 9 сентября.
В конце августа в Новосибирске планируют закрыть проезд рядом с новой ледовой ареной. Там проведут спортивный фестиваль.